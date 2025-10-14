Wanda Nara confirmó que no dejará que sus hijas vivan en Turquía con Mauro Icardi: “No quiero que vivan con la amante”

Wanda Nara volvió a referirse a su situación familiar y dejó en claro su postura frente a Mauro Icardi en relación con el futuro de sus hijas. En medio de un proceso legal que involucra decisiones importantes, la empresaria confirmó que no permitirá que las menores vivan en Turquía con el futbolista, marcando un nuevo capítulo en la dinámica familiar.

Wanda Nara fue tajante ante la posibilidad de que sus hijas vivan en Turquía con Mauro Icardi

Wanda Nara

En las últimas horas, la empresaria participó del programa Sería Increíble (OLGA), donde habló sobre la situación actual con el futbolista y dejó en claro su postura frente a la posibilidad de que sus hijas se muden. En ese contexto, expresó que no está dispuesta a que vivan con la China Suárez, actual pareja del delantero.

"Mauro tiene una mudanza entera, como 6 Birkins y un montón de cosas más. Quedó en Turquía y supongo que las habrá metido en cajas. Se las pedí de mil maneras", comentó Wanda Nara. Según explicó, los objetos que habrían quedado en la residencia son algunas de las pertenencias que ella tenía en su vestidor de la propiedad donde vivían juntos en Estambul.

Sin embargo, dejó en claro que no tiene intenciones de regresar ni de permitir que sus hijas vivan fuera del país. La empresaria también se refirió al pedido judicial que busca trasladar a las menores a Turquía, donde reside Mauro Icardi: “La restitución, esa famosa que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo”, explicó la conductora de MasterChef Celebrity.

Por su parte, Wanda Nara también se refirió a la posibilidad de que sus hijas vivan con su expareja y la China Suárez. “No me parece que mis hijas vivan con la amante y actual de él, mucho menos lejos de su mamá”, continuó. A su vez, se refirió al planteo de las abogadas del delantero, y dejó en claro que, tanto ella como su abogado, consideran que no puede pasar: "Supongo que sus abogadas dicen que sí. Supongo que no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar", comentó.

Wanda Nara

En la misma línea, la empresaria dejó en claro su postura ante el asesoramiento de las letradas a Mauro Icardi. "Soy muy de gastar la plata en cosas importantes. Estar reclamando algo que el 90% de los abogados dicen que no va a pasar me parece tirar el dinero. Lo gastaría en la educación de sus hijas". Además, explicó que ella no tiene ningún contacto con él: “Le puse una perimetral para que no me pueda escribir más. No tiene contacto conmigo, aunque a veces tuve que intervenir en alguna videollamada”.

Wanda Nara

Wanda Nara reafirmó su decisión de no permitir que sus hijas vivan en Turquía con Mauro Icardi, en el medio de una situación que involucra definiciones familiares y legales. Su postura quedó expuesta con claridad y suma un nuevo capítulo a la relación entre ambos, marcada por diferencias que se mantienen en el tiempo.

