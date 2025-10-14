Wanda Nara vivió el comienzo de la nueva temporada de Masterchef Celebrity con una íntima reunión en su casa, en la que se encontraba su actual pareja Martín Migueles. Si bien que estén juntos no llamó la atención, ya que hace unos días blanqueó su noviazgo, lo que sí generó repercusiones fue que lo mostró junto a su hija Francesca, fruto de su relación pasada con Mauro Icardi.

Wanda Nara y el particular video de su novio que podría enfurecer a Mauro Icardi

Masterchef Celebrity regresó a la pantalla chica y su conductora Wanda Nara decidió reunirse con sus seres queridos para celebrar el comienzo de la nueva temporada. Súper feliz y entusiasmada, la empresaria cosmética compartió un llamativo video en sus historias de Instagram que, según opinaron sus seguidores, podría enfurecer a Mauro Icardi.

Junto a un emoji de corazón rojo, Wanda mostró la intimidad del festejo íntimo que organizó en su residencia del Chateau Libertador: un catering compuesto por hamburguesas y papas fritas, luces bajas y todos reunidos en el living frente al televisor. Entre los invitados, estuvieron Maxi López, sus hijos, su madre Nora Colosimo, su estilista Kennys Palacios y su novio Martín Migueles.

Wanda Nara

El clip que dura segundos los muestra sonriendo y atentos a la competencia culinaria. Sin embargo, algunos usuarios notaron que Wanda Nara muestra casi al final del mismo que su pareja está boca abajo y abrazando a Francesca Icardi, quien también está durmiendo a su lado. Sin escribir nada al respecto, pero dejando todo tipo de reacciones en Instagram, la presentadora generó un gran revuelo.

"Espero que las abogadas de Mauro Icardi usen esto a favor de Mauro", "Lo único que debería importar es que las niñas sean felices", "La madre del año las expone, podría pasar y no publicarlo", "Un espanto", fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron en X (ex Twitter) sobre la publicación de Wanda Nara. Ante la ola de críticas, la modelo decidió borrar el video y terminar con la polémica.

Hace un mes, Wanda Nara y Martín Migueles se comenzaron a mostrar juntos y desde ese entonces, la profesión del joven desató muchas dudas. Por esta razón, la periodista Fernanda Iglesias contó en Puro Show que "él sería guardaespaldas de Piccirillo, amigo y socio” haciendo referencia a Elías, la expareja de Jésica Cirio. Pese a las sugerentes imágenes juntos, fue a principios de octubre que la conductora decidió blanquear su relación de manera formal ante sus hijos.

De hecho, la pareja disfrutó de un divertido fin de semana, previo al viaje a Misiones de Wanda y sus hijas, en Nordelta. Según mostró en su red social, él manejaba una moto de agua y ella tomaba las mejores fotos y videos del paisaje. Otro de los planes que hicieron juntos incluyó a Francesca y se trató de una tarde de shopping, en la que disfrutaron de hacer compras y merendar en una reconocida cafetería.

Desde ese entonces, surgió una complicidad y buena relación entre ambos, por lo que la mediática no dudó en compartirlo con sus seguidores. En resumen, Wanda Nara celebró el debut de MasterChef Celebrity desde la intimidad de su residencia y un detalle de su novio, Martín Migueles, junto a Francesca Icardi desató la polémica.