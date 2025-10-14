Fueron 28 días los que Thiago Medina estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego de sufrir un accidente vía que le provocó un grave estado de salud. Su vida estuvo en riesgo y mantuvo en vilo a todos sus seres queridos, sin embargo, tuvo una gran recuperación que le valió conseguir el alta médica. Pero desde el 9 de octubre que realiza su recuperación en su hogar.

En este contexto, el joven de 22 años se mostró activo, retomando algunas de las actividades que solían ser de su rutina, como pasear con sus hijas. Pero pese a la felicidad de este gran avanece, en las últimas horas fue blanco de críticas debido a un trabajo que aceptó.

Thiago Medina foco de críticas

El nombre de Thiago Medina estuvo en el foco de atención, manteniendo en vilo a sus seres queridos y seguidores por el riesgo de vida que atravesó por casi un mes. El ex Gran Hermano atravesó tres operaciones quirúrgicas y un largo periodo en la Unidad de Terapia Intensiva, hasta que comenzó a tener grandes pasos de evolución en su cuadro. Finalmente, el último tramo de su recuperación lo comenzó a hacer en su hogar, para felicidad de todos.

Lo cierto es que su alta fue uno de los momentos más emotivos por el encuentro que mantuvo con sus dos pequeñas hijas. Y todo era alegría entre sus seguidores, hasta una de las últimas publicaciones en redes sociales.

Fue por un trabajo que realizó el joven junto a Daniela Celis, tratándose de una "acción" como se suele llamar a la promoción de un producto. “Gracias a todos ustedes por bancarnos. Ahora nos toca a nosotros devolverles un poco de todo el amor que nos mandan. Se va otro teléfono. Para participar seguí a todas las cuentas que sigue esta cuenta (11 perfiles) y comentá lo que quieras”, fueron las palabras de la ex Gran Hermano en una publicación donde se la ve junto a Thiago.

Esta imagen generó grandes controversias en redes sociales, donde la expareja recibió una lluvia de críticas, quienes en su mayoría destacaron que el joven no llegó a tener el descanso apropiado que ya se realiza el uso de su imagen. “Se pusieron a hacer chivos apenas revivió”, fue uno de los mensajes más repetidos pero otros tanto apoyaron a la pareja, debido a que como muchos deben trabajar.

Lo cierto es que antes del accidente, Thiago Medina realizaba acciones publicitarias de este tipo, sin embargo, las críticas se inclinan a que el joven de 22 años están en plena recuperación.