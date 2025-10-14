Desde hace un tiempo, Yanina Latorre no se guarda nada a la hora de opinar sin filtro sobre Wanda Nara. Ya sea en su ciclo radial como en su programa de televisión, la conductora arremete contra quien en el pasado defendía. Lo cierto es que desde que comenzó a ponerse un poco más a favor de Mauro Icardi, la mediática estalló de furia y ya no se llevan tan bien como antes. Ahora, en una reciente entrevista con Georgina Barbarossa, la panelista de LAM se encargó de contar quién es verdaderamente la empresaria cosmética y los insólitos pedidos que le hace fuera de cámaras.

Yanina Latorre reveló la verdadera cara de Wanda Nara y los pedidos que le hace: “Quiere que defienda todo lo que hace y ataque a Icardi"

Yanina Latorre se sentó en el living de Georgina Barbarossa y habló de todo, fiel a su estilo lapidario. En un momento de la entrevista, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) recordó que fue la representante de su esposo Diego Latorre. Por esta razón, la artista comentó: "Eras como Wanda Nara". Sin embargo, esta comparación no cayó nada bien en la invitada y explicó por qué.

"No sé si Wanda hace tanto... No le creo porque para ser representante en Europa tenés que ser agente FIFA y ella no lo es", expresó en el ciclo de Telefe. Al escuchar esta picante respuesta, Georgina Barbarossa quiso saber cómo es su relación con la presentadora de Masterchef Celebrity. "Tengo épocas, ahora me tiene bloqueada de las redes pero me saluda bien", contó Yanina Latorre.

Yanina Latorre

Y agregó el motivo por el que la mediática la sacó de su lista de amigos virtuales: "A Wanda cuando no la defendés, se ataca. Necesita que hables bien de ella y no entiende que me cae bien, y creo que es una buena persona pero hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en la que estoy en desacuerdo".

Luego, profundizó acerca de cómo es la intérprete de Bad Bitch. "Ella quiere chupamedismo y conmigo que no cuente". En este sentido, remarcó: "Wanda se enoja cuando no estoy de acuerdo con lo que hace. Ella quiere que yo critique a Icardi, a la China, pero ponele si está con este novio turbio (Martín) Migueles yo lo digo y ahí se calienta".

Wanda Nara

Por último, Yanina Latorre afirmó sobre Wanda Nara: "Quiere que yo defienda todo lo que ella hace y ataque todo lo que hace Icardi, pero hay cosas que hace él que me parecen bien y otras no". No obstante, la panelista señaló que si se llegan a cruzar hay un saludo de por medio como sucedió en la entrega de los Martín Fierro 2025. "El otro día nos saludamos y nos reímos. Wanda es muy viva. Cuando ella te da mucha data, pretende que vos vivas de ella".

De esta manera, Yanina Latorre reveló la verdadera cara de Wanda Nara y los pedidos que le hace cuando se apagan las cámaras. Asimismo, afirmó que la modelo le exige que defienda todas sus acciones y critique con dureza a Mauro Icardi, con quien está en guerra desde que se separó.