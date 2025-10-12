Cande Tinelli desmintió los rumores de peleas con Milett Figueroa: “La foto que me piden todos”

Desde que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzaron su relación durante las grabaciones del Bailando 2023, su historia se convirtió en una de las más comentadas del mundo del espectáculo. La pareja vivió momentos de exposición mediática, rumores de crisis y hasta una breve separación reciente, que finalmente fue superada. En ese contexto, también surgieron versiones que apuntaban a una supuesta tensión entre la modelo y las hijas del conductor, especialmente con Cande Tinelli. Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales parece haber despejado cualquier duda sobre el vínculo entre ambas.

Cande Tinelli desmintió los rumores de peleas con Milett Figueroa

En sus historias de Instagram, Cande Tinelli compartió una selfie junto a Milett Figueroa acompañada por la frase: “La foto que me piden todos con @milett”, junto a varios emojis de corazones. En la imagen, ambas aparecen sonrientes y relajadas, posando tranquilas frente a la cámara. La publicación se viralizó rápidamente, ya que muchos usuarios interpretaron el gesto como una manera de poner fin a las especulaciones sobre una mala relación.

Cande Tinelli y Milett Figueroa

Los rumores sobre enfretamientos entre la modelo peruana y la familia Tinelli surgieron a poco de confirmarse el romance. A lo largo de los últimos meses, tanto Cande como Milett fueron consultadas en distintas ocasiones sobre el tema. En una entrevista dada hace unos meses, Figueroa aclaró cómo es su vínculo con las hijas de su pareja tras un tiempo sin verse: “Con las hijas de Marcelo no nos veíamos desde hace dos meses, pero hemos estado en contacto. Las abracé porque no las había visto. Con Cande hablamos y sentimos que había pasado mucho tiempo desde la última vez”.

La actriz también se refirió al inicio de la relación y al proceso de conocerse mejor durante la grabación de la serie Los Tinelli: “En el reality recién estábamos empezando, hacía tres meses y no nos conocíamos tanto. Si no nos conocíamos tanto con Marce, tampoco con las chicas. Nos fuimos conociendo en el proceso”.

La publicación de Cande Tinelli coincide con el buen momento que atraviesan Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes días atrás compartieron un viaje a Lima. Desde allí, el conductor publicó una historia con el mensaje “Mi suspiro limeño”, confirmando la reconciliación. Con su foto junto a la modelo, Cande Tinelli selló un gesto que demuestra la armonía actual dentro del entorno familiar.

F.A