Wanda Nara debe pagar una multa de 10 mil dólares por día tras incumplir un contrato

Wanda Nara sorprendió en mayo de 2024 al anunciar su incursión en una plataforma de contenido para adultos. El contrato firmado con Divas Play, con sede en Uruguay, le aseguraba a la empresaria el 80% de las ganancias, un acuerdo que en apenas tres meses le permitió alcanzar más de la mitad del objetivo económico. El caso fue discutido en el piso de A la tarde en donde revelaron: “Hoy un contrato de 5 millones de dólares en la televisión no existe. Ni Susana, ni la propia Wanda cobran eso”.

El sistema, explicaron en el ciclo, funciona por niveles de contenido: desde publicaciones sensuales hasta material más explícito, con precios variables. En el caso de Wanda Nara, se trataba de fotos sensuales y estratégicamente producidas. Sin embargo, más allá del éxito inicial, la historia tomó un rumbo inesperado cuando la modelo decidió dar por finalizado el vínculo de manera unilateral alegando falta de pago.

El incumplimiento de Wanda Nara

El contrato con Divas Play establecía una clausula de exclusividad que le impedía a Wanda Nara subir material a plataformas competidoras, además de la obligación de llegar a un objetivo de 5 millones de dólares. Sin embargo, la empresaria decidió dar por terminado el acuerdo sin haber alcanzado la meta y, según se denunció, mantuvo publicaciones en otros espacios digitales: “Se paga una multa de 10 mil dólares diarios por cada día que la influencer permanezca con su material en una plataforma que no sea la que ella arregló”, explicaron en el programa.

De esta manera Wanda Nara, habría fallado al acuerdo previo, siendo esto considerado como una “competencia desleal” por parte de la empresa. Desde el piso, donde analizaron el caso, los panelistas coincidieron en que la decisión de la conductora fue apresurada: “Ella da de baja unilateralmente el contrato por falta de pago según ella”.

La respuesta de la empresa ante la baja de Wanda Nara

Durante la discusión en el piso de A la Tarde, se señaló que la plataforma ya había realizado una transferencia de un monto muy importante a una cuenta en Italia. Esta acción habría cumplido con el pago acordado a Wanda, pese a que ella argumentó falta de pago como motivo para dar por finalizado el contrato.

Además, se aclaró que la baja de las publicaciones de Wanda Nara en Instagram no estaba relacionada con el contenido que ella subía, sino con restricciones de la propia red social por publicaciones de casinos ilegales, lo que habría complicado la promoción de su página.