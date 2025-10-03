La abogada de Mauro Icardi liquidó a Wanda Nara luego del fallo de la Justicia: "A mí me indigna"

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, liquidó con firmeza a Wanda Nara tras conocerse el fallo de la Justicia que benefició al futbolista. En sus declaraciones, dejó en claro su postura y sumó definiciones que no pasaron desapercibidas. La causa, que generó repercusiones mediáticas, fue archivada por falta de pruebas.

Lara Piro apuntó contra Wanda Nara luego de la resolución judicial a favor de Mauro Icardi

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, apuntó contra Wanda Nara luego de que se resolviera una causa judicial que involucraba al delantero. Sus palabras marcaron un nuevo capítulo en la relación entre ambas. El expediente fue cerrado por decisión judicial, luego de que se considerara que no existían pruebas suficientes.

Mauro Icardi

En las últimas horas, la letrada dio una entrevista para Puro Show (El Trece) donde dio detalles de la causa. “El expediente se archivó porque lo que ellos denunciaron no se pudo probar. Hubo hasta informes del colegio que terminan dando cuenta de que el hecho como tal no sucedió”, explicó. Cabe destacar que la denuncia había llegado por parte de la empresaria y Maxi López, a partir de un testimonio escolar.

En la misma línea, Lara Piro liquidó a Wanda Nara y expresó su preocupación por la exposición del menor involucrado. “Yo particularmente tengo una cautelar, pero vi que el informe está dando vueltas, lo que no debería pasar porque repercute en la vida de este chico”, señaló.

Wanda Nara

Por su parte, cuestionó las contradicciones en la postura de la artista: “Cuando obligaba a este chico a ejercer esta denuncia, por otro lado pedía la revinculación de Mauro con los otros chicos. Ninguna madre pide que un violento se revincule con sus hijos”. Además, aseguró que no la entiende: “La señora Nara es una mujer que supera mi capacidad de sorpresa, porque obligar o exigir… ese chico solo, sin el aval de la madre, es muy difícil que lo haya hecho”.

A su vez, Lara Piro fue consultada por el trato que la Justicia le da a Wanda Nara y fue contundente: “Creo que la Justicia tiene un trato por demás favorable con la señora Nara, por ahí por miedo. Si las mismas cosas las hiciera cualquier otra persona, el trato sería otro”.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando la abogada se refirió a las comparaciones que hizo la presentadora con Julieta Prandi, en el marco de causas de violencia de género. “A mí me indigna esta cuestión, porque le falta el respeto a su dolor, banaliza una lucha que un montón de mujeres perseguimos”, expresó. “Wanda no resiste archivo. En el mismo momento en el que se compara con Julieta Prandi, dice que comen todos juntos”, continuó.

Respecto a la posibilidad de que Mauro Icardi inicie acciones legales si se comprobara que hubo inducción en la denuncia, la Lara Piro fue clara. “Yo no estoy a cargo del área penal, pero obviamente podría accionar. Igual eso no está en la inteligencia de Mauro; él quiere lo mejor para sus hijas, no quiere seguir sometiéndolos a causas judiciales”, concluyó.

Lara Piro y Mauro Icardi

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, volvió a referirse a Wanda Nara luego del fallo de la Justicia que favoreció al futbolista. Sus declaraciones dejaron en evidencia una postura firme frente a la resolución del expediente y sumaron definiciones que marcaron distancia con la empresaria.

VDV