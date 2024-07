Francesca Icardi compartió su rutina de maquillaje. La hija de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue los pasos de su mamá y mostró los productos de la empresaria.

Wanda Nara y Francesca Icardi

La niña revolucionó a todos sus seguidores con su "Get Ready With Me".

Igual a Wanda Nara, Francesca Icardi mostró su rutina de maquillaje

Resulta que la niña subió varios videos porque su tutorial tenia varias partes para sus casi 400k de seguidores en su cuenta de Instagram. "Esta es la caja, con su packaging. Voy a estar usando los productos de Wanda Cosmetics”, comenzó la pequeña.

“Primero el corrector. Lo difumino con una esponjita y ahí está. Ahora me voy a meter este labial rojo, acá pueden ver el tono. Empiezo por los labios y ahora me saco el brillo y el corrector. Y por último agrego este producto con olor a coco. Así voy a lavame la cara y voy a estar re limpia", continuó la pequeña.

Francesca Icardi mostró un espectacular tutorial con los maquillaje productos de Wanda Nara. La niña recibió muchos comentarios positivos y muchos "me gustas" en todas las partes, uno de ellos fue el de Zaira Nara: “Qué linda”.

AF.