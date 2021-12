En los últimos días comenzaron a circular rumores que sostenían que Susana Giménez y Wanda Nara estaban peleadas tras la entrevista en París. Al escuchar esas teorías, la esposa de Mauro Icardi salió al cruce y desactivó todas las especulaciones al respecto.

“Están diciendo por ahí que yo estaría peleada o enojada con Susana Giménez después de la nota, pero nada más alejado de la realidad. Incluso, ella me invitó a la casa para pasar juntas las fiestas de fin de año”, comenzó diciendo Wanda Nara.

Inmediatamente, como para reafirmar la buena relación que dice que tienen, agregó: “Me dejó un mensaje que no sé si mostrarlo o no. No sé si preguntarle, porque me va a decir que no. Se fue y me mandó un videito, muy tierna”.

Cerca del final, Wanda Nara fue muy contundente a la hora de describir a Susana Giménez: “Susana es como de mi familia. La amo. Es mi conductora favorita. Ella, y Marcelo Tinelli en el sector masculino”.

Wanda Nara habló de su supuesta pelea con Susana Giménez

Esta historia de desentendidos comenzó cuando Juan Etchegoyen dio detalles de una supuesta pelea.“Cuando resaltaban la molestia de Susana, creo que hay que poner el foco en cómo quedó la relación con Wanda después del reportaje. Me cuentan que hay tensión y que no es el mismo vínculo que tenían antes de la entrevista. Me da la sensación que fue por alguna de las preguntas de Susana. Habrá que ver si en este supuesto enojo de Wanda, no tendrá que ver Mauro Icardi…”, aseguró.

Etchegoyen reafirmó que Wanda y Mauro estarían separados y que el futbolista del PSG no estaría del todo conforme con la nota de su mujer y Giménez. “Cuando Icardi ingresó, se generó mucha tensión. Primero por la cara de Nara, y segundo por el comentario que hizo Susana, que lo abrazó y le dijo ‘¡qué quilombo armaste!’”.

Wanda Nara habló de su supuesta pelea con Susana Giménez

“Cada vez más gente me da como confirmada la separación del matrimonio. Solamente habría que esperar a ver cuándo lo confirman, porque es una información potente”, puntualizó Juan Etchegoten, y agregó: “Cuando vimos la nota, nos preguntamos por qué Susana no preguntó muchas cosas picantes. Hay malestar por el dinero que se les pagó, porque dicen que Wanda e Icardi no cumplieron con las expectativas”.

“Hay enojo, malestar y habría que ver que Susana Giménez explique cómo quedó su relación con Wanda Nara porque me dicen que ya no es igual”, cerró el periodista.