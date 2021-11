Wanda Nara mostró cómo disfruta la noche en París con sus amigas

Mientras en Argentina crecen las versiones sobre la posible separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la dueña de Wanda Cosmetics publicó en su cuenta de Instagram, cómo disfruta de la noche parisina junto a su grupo de amigas.

La rubia publicó un video en su historia de Instagram donde se la ve disfrutando con sus amigas en el exclusivo restaurante Matignon Paris.

Mientras a Wanda se la escucha cantar “Volaré, oh-oh Cantaré oh-oh-oh-oh", en el video se la ve disfrutando de exquisitos platos de autor y tragos.

La empresaria luce un conjunto en tonos negros y transparencias, uñas en color rosa y el pelo con una cola de caballo, obra de su amigo Kenny Palacios.

Aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi estarían a punto de separarse:

Tras la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara en París, trascendió que ella y su marido, Mauro Icardi estarían a punto de separarse.

“La nota de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja”, informó Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

“Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista. Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”, continuó.

El periodista añadió que, seguramente, la pareja iba a desmentir la información pero que él confiaba en su informante. “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imaginate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”.

Por su parte, la pasada noche, Etchegoyen fue invitado al programa Editando Tele y allí sumó nueva información sobre el Wandagate: “Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra".

"Wanda está tratando de ver cómo hacen con los hijos que tiene en común con el futbolista y con los hijos de Maxi para terminar la relación de mejor manera. Tuvieron que aparentar en la nota una imagen de familia que ya no tienen”, cerró el periodista.

