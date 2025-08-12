La mamá de Wanda Nara en la mira: graves acusaciones contra Nora Colosimo

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quedó en medio de una controversia que involucra vínculos personales, amistades rotas y acusaciones que se instalaron con fuerza en las últimas horas. El foco está puesto en su relación con Rafael Stancanelli, su actual pareja, y en las graves acusaciones que surgieron.

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, volvió a quedar en el centro de la polémica tras confirmarse su relación con Rafael Stancanelli. La historia detrás del vínculo despertó comentarios en el ambiente y generó repercusiones inesperadas. Las versiones que circulan los mencionan con amistades que habrían cambiado desde que inició la relación.

Según trascendió en distintos medios, la influencer habría iniciado una relación con el representante cuando él aún estaba vinculado sentimentalmente con otra mujer: la madre de Lola Bezerra. La situación tomó relevancia pública luego de que se conocieran testimonios que apuntan a una supuesta traición entre amigas.

En las últimas horas, la modelo dio detalles en Intrusos (América), que indican que Nora Colosimo y su madre mantenían una relación cercana, incluso de amistad. En ese contexto, el inicio del romance con Rafael Stancanelli habría generado malestar y dolor en el entorno de la modelo. “Eran amigas y la vi sufrir”, fue una de las frases que resonó.

“Mi mamá y Nora eran reamigas, se veían, salían juntas”, dijo Lola Bezerra en el programa, donde además explicó que su mamá sufrió mucho al descubrir que su expareja estaba con su amiga. Según explicó, ‘Rosi’ estuvo en pareja con el representante durante un año y terminaron por diferencias personales.

"Mi mamá lo conoció primero, salían juntos, dejó de verlo y le escribía a Nora y ella no le contestaba. A mi mamá le llamaba la atención, hasta que un día vio en el Instagram de ella una foto de los dos juntos, y ahí dijo ‘claro, me clava el visto porque está con mi exnovio’”, relató la modelo. Para ella, según su hija, el dolor no fue por la relación en sí, sino por la pérdida de una amistad que consideraba cercana. Por su parte, varias exparejas del representante lo habrían acusado de "busca e infiel".

En la misma línea, se conoció que la influencer y Rafael Stancanelli viven juntos en Italia, donde él trabaja dentro de un club de futbol de dicho país. Según indicó Lola Bezerra, la relación habría iniciado en un grupo que incluía salidas grupales en la zona de Pilar, donde compartían actividades con otros amigos. “Mi mamá perdió al novio y a los amigos”, continuó.

