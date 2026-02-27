Wanda Nara y Martín Migueles se fueron de vacaciones a Milán pero una foto desató la polémica

Después de terminar las grabaciones de MasterChef Celebrity, Wanda Nara hizo las valijas y viajó a Italia junto a su novio, Martín Migueles. Instalada en el exclusivo Armani Hotel Milano, la conductora compartió con sus más de millones de seguidores de Instagram cada detalle de la escapada romántica y fashionista a la ciudad que definió como "mi segunda casa".

Las fotos de la escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán

En sus historias de Instagram Wanda Nara mostró desde el momento previo al viaje hasta la intimidad del hotel: bandejas de room service con café, frutas y pastelería fina, vistas nocturnas de la ciudad y rincones minimalistas del alojamiento cinco estrellas. También publicó postales de los paisajes milaneses, con la imponente fachada del Duomo di Milano iluminada y caminatas por el centro histórico.

Las compras de lujo de Wanda Nara en Milán

Como no podía ser de otra manera, el tour incluyó compras en las firmas más exclusivas. La empresaria recorrió boutiques como Balenciaga y Miu Miu, luciendo looks urbanos y abrigos de tendencia, mientras su pareja la acompañaba en cada parada.

La foto de Martín Migueles en Milán que desató la polémica

Sin embargo, hubo una imagen que se robó toda la atención. Martín Migueles posó en las escalinatas del Duomo, de noche, con varias bolsas de compras en la mano, look relajado y gesto cómplice. Sobre la foto escribió: "¿Podés parar, mi amor?". El mensaje publicado por Wanda Nara fue eliminado poco después, pero la captura ya circulaba en redes.

El periodista Fede Flowers fue quien advirtió un detalle que encendió la polémica: una postal muy similar había sido protagonizada en el pasado por otras parejas de la empresaria, como Mauro Icardi, Maxi López e incluso L-Gante. Las comparaciones no tardaron en llegar y algunos usuarios, especialmente seguidores de la actual relación entre China Suárez y el futbolista, lanzaron críticas en redes.

Lejos de responder, Wanda Nara siguió compartiendo su viaje con naturalidad. Consolidada como la conductora del programa más visto de la televisión argentina y dueña de un estilo de vida que siempre genera conversación, la empresaria volvió a demostrar que cada imagen que publica, desde el room service hasta las escalinatas del Duomo, se convierte en noticia.