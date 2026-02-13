Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a mostrarse juntos: la foto que hizo crecer los rumores de reconciliación

El noviazgo de Wanda Nara y Martín Migueles generó polémicas, tanto por la relación del empresario con las hijas de la modelo como por sus escándalos judiciales y rumores de infidelidades. Varios medios de comunicación y seguidores de ella apuntaron en contra de él, incluso luego de que tomaran la determinación de separarse. Sin embargo, Wanda nunca cerró la puerta a una nueva oportunidad y, en las últimas horas, volvieron a mostrarse juntos en redes sociales, lo que generó escándalo a su alrededor.

Wanda Nara, Martín Migueles

Wanda Nara volvió a mostrarse con Martín Migueles y creció una posible reconciliación

Tras un romance de finales del 2025, en enero del 2026, Wanda Nara y Martín Migueles decidieron separarse. La realidad es que, desde un comienzo, la polémica los rodeó en todo momento, con peleas judiciales personales y acusaciones en su contra. Uno de los dichos fue que el empresario le habría sido infiel a la modelo, y se filtraron supuestos chats con la famosa Claudia Ciardone. Esto llevó a que ambos de distancien, pero Wanda no cerró la puerta a una nueva oportunidad.

La foto que hace crecer los rumores entre Wanda Nara y Martín Migueles

Es así como, en las últimas horas, sus historias de Instagram llamaron la atención con una foto y un video que hizo crecer la posible reconciliación. En los mismos, se veía a la conductora de MasterChef Celebrity como una princess passenger, mientras un hombre con tatuajes en el brazo conducía, y muchos usuarios lo relacionaron con Migueles. De esta manera, compartió un video mostrando su cartera y el paisaje, junto a la canción "Qué fluya" de Arcángel y Residente. Esto generó un debate en redes sociales sobre una posible reconciliación.

Martín Migueles: entre posible reconciliación y problemas judiciales

Martín Migueles se encuentra con un complicado presente judicial, mientras intenta volver a conquistar a Wanda Nara. En febrero, se dio a conocer que se enfrentaba a dos batallas legales. Por un lado, era acusado en una causa que investiga presuntas maniobras irregulares con divisas extranjeras y lavado de dinero. Por el otro, su expareja apuntó en su contra por deudor de la cuota alimentaria de sus hijos, menores con los que no mantendría contacto desde hace un tiempo.

Wanda Nara, Martín Migueles

A pesar de esta situación, y de las críticas en su contra, Wanda Nara mostró un video y una foto con Martín Migueles, dejando la duda en sus seguidores sobre una posible reconciliación con el empresario. Por el momento, ninguno de los dos habló de un regreso al noviazgo, pero las posibilidades comenzaron a surgir a su alrededor. El debate en redes sociales no tardó en aparecer, y las opiniones fueron variando desde felices hasta preocupadas por la modelo.

A.E