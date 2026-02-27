Así es el colegio de Emma y Lola Demichelis, las hijas de Evangelina Anderson: pista de cross country, triple diploma y amigas famosas

Emma y Lola Demichelis, las hijas de Evangelina Anderson, forman parte de un colegio reconocido por su propuesta internacional y su entorno multicultural. La institución se distingue por ofrecer experiencias educativas que integran deporte, arte y formación académica en un mismo espacio.

Emma y Lola Demichelis, las hijas de Evangelina Anderson, asisten a un colegio exclusivo que combina excelencia académica con actividades que enriquecen la vida escolar. En este entorno, los estudiantes comparten un espacio diverso y moderno, donde la educación se complementa con propuestas que promueven integración y desarrollo personal.

La institución a la que asisten las hijas de la modelo y Martín Demichelis se caracteriza por su propuesta internacional y por recibir a estudiantes de distintas partes del mundo. Es conocido por su modelo educativo que se diferencia del sistema tradicional argentino. Su calendario escolar se organiza de manera particular, con vacaciones más extensas a mitad de año y clases durante los meses de verano.

Esta modalidad responde a la estructura internacional que el colegio sostiene desde hace décadas. Entre las características más destacadas se encuentra su pista de cross country, un espacio diseñado para fomentar la actividad física y el contacto con la naturaleza. Los estudiantes participan en actividades que van más allá de las disciplinas convencionales.

Otro aspecto distintivo es el triple diploma que reciben los alumnos al finalizar sus estudios. La institución ofrece certificaciones que permiten continuar la educación en universidades de Argentina, Estados Unidos y Europa. Esta propuesta abre un abanico de posibilidades para quienes buscan una formación con alcance global.

El colegio donde estudian Emma y Lola Demichelis, las hijas de Evangelina Anderson, es también donde estudian las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, Francesca e Isabella, y Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar, lo que convierte a la institución en un espacio compartido por varias familias reconocidas de Argentina.

Otro aspecto que destaca en la vida escolar de los alumnos de este colegio es la diversidad cultural que se aprecia en las aulas. Los estudiantes provienen de más de 40 países, lo que genera un entorno multicultural donde se valoran las distintas tradiciones y perspectivas. Este intercambio se refleja en las actividades y en la manera en que los alumnos construyen vínculos.

El colegio también pone énfasis en la educación artística, ofreciendo talleres y programas que incluyen música, teatro y artes visuales. Los jóvenes que asisten a la institución tienen la posibilidad de explorar distintas disciplinas creativas, desarrollando habilidades que complementan la formación académica. Esta propuesta busca que cada estudiante encuentre espacios para expresarse y potenciar sus talentos.

Emma y Lola Demichelis, las hijas de Evangelina Anderson, transitan su etapa escolar en un entorno que se distingue por la pista de cross country, el triple diploma y la convivencia con amigas famosas. La propuesta educativa refleja cómo la institución combina formación académica, actividades deportivas y experiencias multiculturales.

