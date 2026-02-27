Wanda Nara recordó un terrible momento culinario con Maxi López y causó risas en MasterChef Celebrity

Entre nervios y ansiedad por un nuevo desafío, Wanda Nara intervino en la devolución del jurado de Masterchef Celebrity (Telefe) para exponer una historia de su pasado con Maxi López. Como era de esperarse, todos escucharon atentos y terminaron sorprendidos con el relato de la presentadora. Tal como contó ella misma, se trató de una experiencia que no salió como esperaba y terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable.

Wanda Nara sacó a la luz el mal momento que vivió cuando era pareja Maxi López: "No me avisó"

En una noche cargada de anécdotas y momentos descontracturados en MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió al recordar un particular episodio que vivió junto a Maxi López. Su confesión terminó desatando carcajadas en el estudio y fue el recorte que Telefe decidió subir a su cuenta de Instagram.

Todo surgió mientras los participantes enfrentaban un desafío gastronómico exigente en el que debían preparar sushi. En el momento en que le tocó pasar al frente a Maxi López, Wanda Nara contó que él es un fanático de este plato de origen japonés. "Maxi come mucho sushi y comíamos mucho en el pasado", relató la conductora bajo la mirada atenta de su expareja y padre de sus hijos.

Wanda Nara

Wanda Nara brindó detalles de la insólita anécdota culinaria

Luego, reveló qué le sucedió en una ocasión muy especial para la carrera del exfutbolista. "Una vez me invitó a una reunión muy importante que no sé si se acordará y era todo oscuro, y agarré un wasabi", expresó para luego agregar que lo sumergió por salsa de soja y, confiada, dio un bocado generoso. A los pocos segundos, sintió el efecto abrasivo del picante y no pudo disimular su cara. "Él me estaba mirando y no me avisó, y cuando me lo comí casi muero", contó en el ciclo de cocina.

Tras la anécdota, Maxi López comentó que "se lo merece" y se dirigió hasta su estación. Sus compañeros, principalmente, el Turco Husaín, comenzaron a reírse fuerte del mal momento que vivió Wanda Nara en el pasado cuando aún estaba en pareja con el concursante. "¿De qué te reís Turco?", le dijo la empresaria cosmética con tono cómplice.

Con espontaneidad y sin filtros, Wanda Nara volvió a demostrar que sabe reírse de sus propias historias y que siempre encuentra la manera de ser la protagonista de Masterchef Celebrity. El video que fue compartido en la red social no tardó en cosechar una lluvia de "likes" por parte de sus fanáticos, quienes también dejaron sus comentarios al respecto.

"Me encanta lo relajada que es Wanda contando de su pasado...", "Divina", "Amo sus historias con Maxi", "Ella es única", "Wanda es todo lo que está bien", fueron algunos de los tantos mensajes en la publicación que hizo el canal en Instagram. De esta manera, Wanda Nara recordó un terrible momento culinario con Maxi López y causó risas en MasterChef Celebrity. En un contexto relajado, la modelo relató que al probar por primera vez wasabi la sensación fue tan fuerte que pensó que “se moría” por el ardor y la intensidad del sabor, lo que generó carcajadas inmediatas en el estudio.