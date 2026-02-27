La feroz reacción de las abogadas de Mauro Icardi después de que se filtrara la millonaria deuda con Wanda Nara

La batalla judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo, esta vez con un giro inesperado. Luego de que se difundiera una supuesta deuda millonaria vinculada a la cuota alimentaria, las abogadas del futbolista, Lara Piro y Elba Marcovecchio, reaccionaron con un escrito contundente presentado ante la Justicia. El documento no solo busca desactivar el reclamo, sino que también cuestiona con dureza la estrategia legal de la empresaria.

Mauro Icardi vs Wanda Nara: el escrito que cambia el foco del conflicto

Según se desprende del documento judicial, la defensa de Mauro Icardi solicitó el cese de la prestación alimentaria provisoria que había sido fijada a favor de Wanda Nara. El argumento central es que la parte actora no habría impulsado la demanda de fondo en los plazos establecidos. En el escrito, las abogadas sostienen que existe un “total desinterés por la acción judicial” y que eso configura un incumplimiento procesal. Incluso, remarcan que la medida provisoria no puede sostenerse en el tiempo sin un proceso principal en curso.

Los documentos que desataron la polémica: el escrito de las abogadas de Mauro Icardi con fuertes acusaciones contra Wanda Nara y un pedido clave ante la Justicia.

Además, cuestionaron con dureza el relato público de la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe). “No ‘lucha’ por los alimentos”, señala el documento, en una frase que apunta directamente a su exposición mediática. En esa misma línea, sostienen que su postura sería una “bandera” utilizada en redes sociales, pero que “nada tiene de real” en el ámbito judicial. Con ese argumento, buscan instalar la idea de una contradicción entre lo que se comunica públicamente y lo que efectivamente ocurre en Tribunales.

Mauro Icardi y Wanda Nara: cifras millonarias y un pedido clave

Otro de los puntos centrales del expediente es el monto que se puso en discusión. La Justicia aprobó una liquidación correspondiente al período entre julio y noviembre de 2025 por un total de 147.582,90 dólares, una cifra que reavivó la polémica. Sin embargo, desde la defensa de Mauro Icardi sostienen que el reclamo no está correctamente sustentado. En el escrito, incluso enumeran una serie de supuestos incumplimientos de Wanda Nara en relación a la declaración de ingresos y bienes. Entre ellos, mencionan que “no denunció sus ingresos laborales”, ni tampoco propiedades, cuentas o rentas. También cuestionan que no habría detallado los gastos vinculados a sus hijas, un punto clave en este tipo de litigios.

Mauro Icardi y Wanda Nara

En ese sentido, buscan debilitar la base del reclamo económico y plantear inconsistencias en la presentación. Por último, las abogadas fueron más allá y pidieron el “cese inmediato” de la prestación mensual fijada, además de una reducción en caso de que continúe vigente. Para la defensa, la situación configura un “abuso del derecho” y un uso indebido de medidas provisorias. Con este contraataque judicial, el equipo legal del futbolista no solo responde a la filtración, sino que redobla la apuesta en una disputa que, lejos de resolverse, suma cada vez más tensión.