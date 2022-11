Yanina Latorre arremete contra Jorge Rial

Hace poco Jorge Rial criticó tajantemente a Diego Latorre por ser escogido por ESPN para cubrir los partidos del mundial Qatar 2022. Para el conductor de Argenzuela, hay que ver los enfrentamientos con el sonido ambiente, puesto que a su juicio, los periodistas no contribuyen en nada. "¿Qué voy a escuchar a Latorre para que me diga ‘la pelota se fue por arriba del travesaño’? ¿Para eso estudiaste papu?", cuestionó el polémico. Al escuchar esto, Yanina Latorre no se quedó callada y arremetió filosamente.

La angelita señaló furiosa: "Confunde comentario con relato, el que te avisa que la pelota se fue por arriba del travesaño es el relator que te va contando el partido, mi marido comenta y analiza la jugada, no te cuenta lo que ya viste". Seguidamente, Yanina Latorre aseguró que su esposo desde su tribuna hace el mismo trabajo que ella y el mismo Jorge: analizar el fútbol, mientras ellos, la vida de los famosos.

"Damos teorías. Mi marido dice quién jugó bien y quién mal, porque hay gente que le encanta escucharlo", enfatizó la panelista. En esta misma línea, Yanina no le perdonó al histórico conductor de Gran Hermano el fuerte cuestionamiento hacia el hombre que le conquistó su corazón y finalizó su respuesta con una fuerte advertencia: "Vos podés no hacerlo Rial, miralo por Youtube, pagate el viaje a Qatar, sentate y miralos jugar pero no me rompas las pelo…", sentenció.

Hasta el momento Jorge Rial no le ha respondido a Yanina Latorre. Lo más seguro lo haga esta tarde en su ciclo por C5N. Si hay algo que caracteriza al presentador, son los escándalos y polémicas, pues le encanta estar siempre en el ojo del huracán.