La separación entre Fede Bal y Sofia Aldrey sigue dando de que hablar, y no es para menos después de que Yanina Latorre revelara en LAM los chat eróticos que tenía con distintas chicas, y entre ellas, algunas famosas. Ahora bien, quien salió al ataque de la angelita fue Carmén Barbieri, quien tuvo duros comentarios sobre ella.

"No me meto en su vida privada. Prefiero que hablen los protagonistas… Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi. Era una relación de muchos años. Él está triste. Creo que no va a hablar… Yo lo lamento mucho. Yo a ella la quiero mucho. Quiero que sean felices los dos", dijo la madre de Fede Bal.

Yanina Latorre no se guardó nada

Además, agregó: "Yo no tengo esa información, Yanina siempre tiene informantes… ¿Fue Sofía? Ah, ¿está chequeado? Él está muy triste, es una relación de muchos años y creo que no va a hablar, no sé. Habría que preguntarle a él y a ella, si mandó los audios y los chats, quiere hablar".

No se calló nada y Yanina Latorre le dijo de todo

Luego de ver y escuchar el descargo y las duras palabras que dijo la conductora de “Mañanisima” y como era de esperarse, con su lengua filosa, Yanina no se guardo nada y le dijo de todo: "Primero que no soy mala. Carmen, malos son vos y tu hijo por las cosas que hacen. Es verdad que a mi me pasó de todo y me la banqué porque fui víctima".

Yanina Latorre le responde a Carmen

Luego, reveló: "Traigan un chat mio, un chat, polvo o un macho mio. Para hacer lo que yo hago, tenés que tener el culo limpio. Y acá no todos lo tienen limpio. Acá hay que tener espalda. Yo hablo de todo el mundo, opino de todo el mundo, pero yo no tengo ningún macho".

Yanina Latorre y Estefi erardi

Para finalizar, agregó: "Todo eso no me ocurre porque no soy boluda. Y no llamo y digo 'Elbita llamá al tipo de El trece o América para que no salga' . Tengo el culo limpio y trabajo con la verdad porque el famoso confía en mi para contarme cosas". No se guardó nada.

J.M