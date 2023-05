Yanina Latorre apuntó nuevamente contra Estefi Berardi y metió a Sofía Aldrey: ''Iban a ser padres''

Yanina Latorre y Estefi Berardi vienen protagonizando una fuerte pelea desde hace varios días, que tuvo lugar en LAM, para luego continuar en redes, en donde fueron apuntando una contra la otra. En la mañana de hoy lunes, la ‘’angelita’’ subió una serie de historias desde su cuenta de Instagram hablando sobre su compañera y sobre la escandalosa separación de Sofía Aldrey y Fede Bal.

En sus primeras stories, Yanina aclara que en LAM no les dejan mentir y que lo único que tiene es la palabra y credibilidad: ‘’Doy la cara y no tengo nada que ocultar”, comenzó su descargo Latorre para luego revelar: ‘’Recién Carmen le dijo en Mañanísima ‘’en el verano te hiciste bien la boluda’’. No nos olvidemos que Fede Bal a Carmen le confesó su amorío con Berardi”, expresó.

‘’El año pasado Berardi me buscó y me desacreditó todo el año, me dijo que era la panelista que más se equivocaba, me dijo que yo era una mentirosa al aire, cuando se la dejó mentir en LAM, ella le confesó todo lo de los chats a Ángel y él puso cara de pelotudo’’, expresó la angelita.

Yanina Latorre y Estefi Berardi

Luego añadió, sobre su colega Marcela Tauro: ‘’Es una profesional del carajo, mostró los chats ella (Estefi Berardi) agredió, desacreditó compañeras, mintió, amenazó y lo contó al aire en el mismo canal. Después hizo juicios contra el canal, contra Tauro, contra Intrusos’’.

Finalmente, apuntó hasta el hueso sobre Estefi Berardi: ‘’Pobre la novia de Bal con la que iban a ser padres por esperma congelado. No nos olvidemos de eso. Es de una maldad absoluta”, cerró Yanina.

D.M