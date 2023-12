Yanina Latorre se caracteriza por tener una personalidad fuerte, decir lo que piensa y no dejar que nadie la pise. La panelista más picante de LAM habló en su programa radial de Romina Uhrig y de la confesión que le hizo tiempo atrás.

Lo cierto, es que Latorre no tuvo comentarios positivos cuando la exdiputada oriunda de Moreno le confesará que ella estaba para ser conductora de un programa de televisión.

Yanina Latorre

Rápida, elocuente y vivaz, Yanina Latorre se burló sin piedad de Romina Uhrig en su programa de radio en "El Observador" que quedó para la historia.

Yanina Latorre se burló de Romina Uhrig

Yanina Latorre reveló una charla que tuvo con Romina Uhrig semanas atrás cuando estaban preparando la salsa de tres para el Bailando 2023. "Ella me dijo '¿vos crees que yo estoy para panelista?'. Ella ahora quieren hacer algo. Y a mí cuando me dice eso me enloquece, yo que trabajo como panelista es como subestimar mi laburo. Es un disparate", comenzó.

Luego, la panelista de LAM reveló la confesión que le hizo la exdiputada: 'Vos te crees que estoy para panelista. No, yo me di cuenta que estoy para más, estoy para conductora'. ¿De qué? De un tren", arrojó Yanina Latorre en tono de burla.

Romina Uhrig

Antes de finalizar con la burla, Yanina Latorre sentenció: "Esta piba salió de Gran Hermano y dice 'estoy para conductora'. ¿De qué? Si no sabes hablar", cerró la panelista sobre Romina Uhrig y su ridícula confesión.

J.M