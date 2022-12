Qué dijo Yanina Latorre sobre la relación de Wanda Nara con L-Gante

Wanda Nara está en Argentina por trabajo y afirmó en sus redes sociales que el intento de reconciliación con Mauro Icardi "no funcionó". Sobre esto, Yanina Latorre se comunicó con la empresaria y le hizo algunas preguntas sobre los rumores del romance con L-Gante. La panelista de LAM le envió un audio a Pampito, mientras él estaba al aire de Mañanísima, y le reveló los detalles que Wanda le contó.

"Fue a Maldivas (Wanda), lo intentó, porque tiene a toda la familia enojada incluido los hijos, pero el gar… en este caso no lo pudo manejar" afirmó Yanina en el audio. Wanda Nara llegó al país hace unos días y Latorre aseguró que ya se vio con el cantante. "Ayer estuvieron toda la tarde abotonados" aseguró la panelista.

Según las palabras de Yanina, Wanda y L-Gante ya tuvieron una fugaz relación y reveló que todo comenzó como una simple diversión: "Lo que sé es que ella nunca se imaginó. Empezó como divirtiéndose y se la gar… y le dieron vuelta los ojitos" confesó la periodista y dijo algunos textuales de Wanda. "Las palabras fueron 'nunca nadie me ga… como él'" cerró Latorre.

Wanda Nara negó reconciliación con Mauro Icardi

La reconciliación fallida

Desde nuestro país, donde está por trabajo, Wanda negó que se haya reconciliado con Mauro Icardi. En su cuenta de Instagram realizó las famosas "encuestas" en sus historias. Uno de sus seguidores le preguntó “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”. Nara no esquivó la pregunta y respondió de manera contundente: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Por su parte, al ver esta publicación de Wanda, Mauro Icardi negó la separación y respondió con otra publicación en la que ambos se estan besando y agregó “Buenas noches, mañana seguimos”. Pero a los poco minutos, el jugador eliminó esa historia y todas las publicaciones que él había hecho con fotos de la pareja en Maldivas.