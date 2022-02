Yao Cabrera tras el comentado accidente: "Tengo una hemorragia en el cerebro"

Luego del accidente que sufrió en su casa de Carlos Paz, Revista Caras se comunicó con Yao Cabrera que nos contó que hoy le dieron el alta para que pueda seguir su recuperación en su casa, "Me iban a dar el alta ayer, pero detectaron algo en una tomografía que me hicieron en la cabeza", contó el influencer.

"Si yo hubiera hecho algo irreal o algo fake o algo como siempre hago con ficción, hubiese tenido como mínimo el video de la caída, o hubiese salido a hablar rápidamente o mi círculo hubiese salido a hablar, porque yo me dedico a esto. Entiendo que al mentir mucho anteriormente con otras cosas se complique y no quede tan real", reconoció Yao Cabrera.

Yao Cabrera

"La realidad es que me asusté mucho, la pase mal de verdad, estuve inconsciente siete horas, prácticamente en coma siete horas. Me moría de ganas por salir a hacer historias, pero mi círculo me sacó el teléfono, mi círculo me prohibió salir a hablar porque no querían que vea lo que me estaban poniendo en las redes sociales", afirmó Yao Cabrera con respecto a su silencio en las redes.

"No querían que yo vea nada hasta que el médico diga: 'Está bien, en la cabeza no tiene nada grave', y ahí recién me dieron el teléfono. Ahora tengo tomografías cada 24 horas, tengo una hemorragia en el cerebro y están viendo si es grave o no". Si bien Yao Cabrera ya se encuentra en su casa haciendo la recuperación, lo siguen monitoreando para descartar cualquier tipo de complicación.

Yao Cabrera

Yao Cabrera también habló de la pelea con el Chino Maidana

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yao Cabrera escribió un comunicado para agradecer el apoyo de la gente y recordarle al público que sigue enfocado en la pelea que se llevaría a cabo el 5 de Marzo en Dubai, donde se entrentará al Chino Maidana.

"Ya me encuentro en mi casa, muchas gracias por el apoyo a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive los que me querían ver muerto. Decirles que estoy un poco asustado con lo que pasó y que por el momento no voy a dar declaraciones con lo sucedido. Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza."

Como si eso fuera poco, Yao Cabrera agregó: "Quiero pelear el 5 de Marzo en Dubai contra Maidana y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos. Un abrazo grande: Yao Cabrera", fueron las palabras que escribió el influencer.