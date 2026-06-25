Yazmín Jaureguy reveló por qué ahora decide mostrar la carita de su bebé 

Yazmín Jaureguy y el Colo Barco son de las parejas de la selección argentina más queridas. Desde la convocatoria del joven al Mundial, la influencer ganó notoriedad por su personalidad tranquila, su carrera en la industria de la moda y el acompañamiento que siempre le brinda en los momentos más importantes. Gemma, su bebé en común, también se convirtió en centro de comentarios enternecidos, al ser una de las bebas del equipo.

Sin embargo, desde su nacimiento, la pareja había optado por mantener la intimidad de la pequeña, y tapar su rostro en todas las postales. No fue hasta las últimas ocasiones y eventos públicos donde todos notaron que decidieron mostrar su rostro públicamente. Antes las preguntas, la influencer no dudó en exponer la verdad y contar cómo tomaron la decisión.

Yazmín Jaureguy, Colo Barco y su hija Gemma

La verdadera razón por la que Yazmín Jaureguy decidió mostrar la carita de su bebé

Gemma es la bebé de Yazmín Jaureguy y el Colo Barco, y una de las hijas de los jugadores de la selección que más enternecen a los usuarios. Desde su nacimiento, el 28 de marzo del 2025, se robó la atención y el protagonismo de las postales que comparten sus padres. Sin embargo, ellos se encargaron de, durante su estadía en Francia, su rostro no se viralizara en medios de comunicación o redes sociales. En cada uno de los posteos, tapaban su carita con un emoji de corazón blanco o cortaban la imagen para preservar su intimidad.

Con el final del contrato del Colo Barco en Francia y su convocatoria al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los seguidores de la pareja comenzaron a notar que en las fotografías se podía ver la belleza completa de la bebé, ya que habían decidido sacarle los emojis. En el contexto de una foto mañanera de Gemma, Yazmín decidió responder a las consultas sobre la razón de esta decisión, tomada, mayormente, para que el Colo pudiera vivir un momento especial en la cancha.

"Le sacaban fotos a Valentín mientras estaba con ella también y ya era imposible sostenerlo. Además de que él quería entrar al estadio con ella, y lógico la iban a tomar las cámaras. También es mi primera bebe...prueba y error. Pero trato de hacer todo lo posible para cuidarla bien", explicó, y generó los comentarios en sus seguidores.

Yazmín Jaureguy reveló por qué ahora decide mostrar la carita de su bebé

La preocupación de los seguidores de Yazmín Jaureguy por Gemma

En el mismo intercambio con sus seguidores sobre Gemma, uno de los usuarios le consultó a ver si la beba se encontraba bien. Desde su llegada a Estados Unidos, muchos notaron que la hija de Yazmín Jaureguy y el Colo Barco tenía una manchita en la frente, lo que llevó al debate sobre su salud. Para llevar tranquilidad, la influencer aseguró que se trataba de una mancha de nacimiento, que se podía ver debido a que habían quitado los emojis.

"Me ofrecieron hacerle láser, pero la verdad no me interesa porque es algo estético y es muy bebita para hacerle pasar por algo así. No se golpeó ni nada. Tiene una frutillita", sentenció. Sin embargo, y para llevar risas a todos, bromeó: "En el embarazo me antojé de Sandía 2am y el señor no la consiguió. Lo adjudico a eso".

La preocupación de los seguidores de Yazmín Jaureguy por Gemma

Yazmín Jaureguy entiende que su beba Gemma es de interés para sus seguidores y para toda la comunidad que construyó en redes sociales. Es por eso que no dudó al revelar por qué decidió mostrar la carita de su bebé, teniendo en cuenta de que acompañaría al Colo Barco en uno de los momentos más importantes de su carrera.

A.E