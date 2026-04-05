Por primera vez, Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron la carita de su bebé: "Tanto amor no cabe"

A poco de cumplirse dos meses desde que Úrsula Corberó y el Chindo Darín se convirtieron en padres por primera vez, la actriz española revolucionó las redes sociales al mostrar por primera vez la carita de Dante. A través de un dum en su cuenta oficial de Instagram, la flamante mamá compartió imágenes inéditas del recién nacido y de cómo está atravesando su maternidad que, lejos de idealizarla, dejó huellas de lo que afronta en la intimidad de su hogar.

Úrsula Corberó a corazón abierto

La pareja, que siempre mantuvo su vida privada con cierto resguardo, eligió este domingo de Pascuas para abrir su intimidad en su nueva realidad como padres, despertando una ola de ternura y repercusión en la web. En esta ocasión, Úrsula Corberó y el Chino Darín no solo mostraron la carita de su bebé, sino que también dejaron ver el costado más real y humano de la maternidad y la paternidad. A través de un carrusel de imágenes, la actriz extranjera compartió escenas cotidianas que reflejan tanto la felicidad por esta etapa como los desafíos que implica la llegada de un hijo.

Úrsula Coberó y el Chino Darín mostraron la carita de su bebé | Instagram

“Tanto amor no cabe”, escribió la dramaturga junto a las 17 fotos, sintetizando en una frase la intensidad emocional que atraviesa esta nueva fase como mamá. Las imágenes incluyeron momentos de profunda conexión con la lactancia, como así también pequeños detalles como los pies del bebé y escenas diarias que revelan la intimidad de la familia.

Lejos de idealizar la maternidad, la actriz también decidió mostrar aspectos menos visibles, pero igual de importantes. En una de las postales más impactantes, se la ve sin maquillaje, con lágrimas en los ojos que caen por su rostro, evidenciando el costado vulnerable que muchas veces queda fuera del ojo público sobre la crianza en celebridades tan famosas como lo es Úrsula.

Úrsula Coberó y el Chino Darín mostraron la carita de su bebé | Instagram

El Chino Darín y Úrsula Corberó, papás reales

El álbum compartido por Úrsula Corberó también refleja momentos llenos de ternura: paseos al aire libre, siestas y momentos de descanso de Dante bajo el cuidado de sus padres. Incluso se pudo ver al Chino Darín durmiendo junto al menor en un sillón, una imagen que generó suspiros entre sus más de 19,4 millones de seguidores.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la naturalidad con la que la intérprete mostró el proceso de lactancia, incluyendo el uso de extractores de leche. Todo este conjunto de fotos fue altamente valorado por los cibernautas, quienes remarcaron la sinceridad de la actriz al visibilizar una experiencia que atraviesan muchas mujeres en el posparto.

Úrsula Coberó y el Chino Darín mostraron la carita de su bebé | Instagram

Frases tales como: “Un paseo por todas las facetas de ser madre, sin dejar de ser icónica”; “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”; “Creo que todas las que somos madres nos hemos sentido identificadas con las fotos”; y “Estamos amando verte ser mamá “, se multiplicaron en la web destacando el torbellino de sentimientos que atraviesa una mamá primeriza.

Úrsula Coberó y el Chino Darín mostraron la carita de su bebé | Instagram

Así, Úrsula Corberó y el Chino Darín consolidan una nueva etapa en sus vidas, atravesada por el amor, el aprendizaje y la transformación que implica la llegada de un hijo. Con este posteo, no solo enternecieron a sus fans, sino que también aportaron una mirada auténtica sobre la maternidad y la paternidad, dejando en claro que, detrás de la felicidad, también hay esfuerzo, sensibilidad y una profunda carga emocional.

NB