Lejos de la moda, el nuevo negocio de Paula Colombini

Durante la década del 90, Paula Colombini fue una de las modelos argentinas con mayor proyección internacional. Su trabajo para importantes marcas y su paso por algunas de las capitales más influyentes de la moda la posicionaron como una figura destacada dentro de una industria donde el glamour y la exposición pública ocupaban un lugar central.

Paula Colombini

Sin embargo, con el correr de los años su vida tomó un rumbo completamente distinto. Alejada de las pasarelas y de los compromisos propios del mundo fashion, Paula Colombini comenzó a profundizar un interés que la acompañaba desde hacía tiempo: la naturaleza, las plantas y las formas de producción sustentable. Lo que comenzó como una afición terminó transformándose en un proyecto que hoy ocupa gran parte de su presente.

Betarraga, el proyecto de Paula Colombini

Aunque siempre sintió curiosidad por el mundo de las plantas, fue en el jardín de una de sus casas donde Paula Colombini comenzó a experimentar con sus primeras huertas. De manera autodidacta fue incorporando conocimientos sobre cultivos y producción orgánica, una experiencia que con el tiempo despertó un interés cada vez más profundo.

Paula Colombini

Esa búsqueda terminó tomando forma a través de Betarraga, un proyecto que impulsa desde hace varios años y que funciona como un espacio para compartir conocimientos, experiencias y reflexiones vinculadas con la vida al aire libre, la sustentabilidad y la conexión con la tierra. Más que un emprendimiento tradicional, surgió como una extensión de su propio cambio de vida.

Una nueva etapa lejos del glamour de las pasarelas

La pandemia fue un punto de inflexión en ese proceso. Durante ese tiempo Paula Colombini profundizó sus estudios y decidió profesionalizar una actividad que hasta entonces desarrollaba principalmente por interés personal. Se formó en Jardinería y Producción de Vegetales Orgánicos en la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken del Jardín Botánico y también participó en talleres relacionados con cultivos sustentables y hongos comestibles.

Paula Colombini

Hoy a sus 50 años, Paula Colombini transita una realidad muy diferente a la que la convirtió en una referente de la moda durante los años 90. Su rutina está mucho más ligada al trabajo con la tierra, la observación de los ciclos naturales y la difusión de prácticas sustentables que a las campañas publicitarias y los desfiles. Lejos de representar un simple cambio laboral, esta nueva etapa parece responder a una transformación más profunda.