El importante evento deportivo que unió a Nicolás Cabré, Rocío Pardo, la China Suárez y Mauro Icardi: "Abrazo familiar"

Desde que Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi aterrizaron en Argentina, todas las miradas se posaron sobre ellos, especialmente por el vínculo entre las hijas del futbolista -Francesca e Isabella-, su padre y la actriz. En paralelo, los hijos de la ex Casi Ángeles regresaron junto a sus respectivos padres, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz, el deportista, el actor y Rocío Pardo coincidieron cara a cara en el marco de un importante evento deportivo.

La cita deportiva que unió a Nicolás Cabré, Rocío Pardo, la China Suárez y Mauro Icardi

En la mañana de este sábado 13 de junio, Nicolás Cabré, Rocío Pardo, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en un partido de hockey disputado por Rufina Cabré. El encuentro no pasó desapercibido para los presentes, quienes captaron distintas imágenes de los padres de la adolescente junto a sus respectivas parejas. En cuestión de minutos, las postales comenzaron a circular en las redes sociales, generando repercusión entre los usuarios.

Francesca Icardi, China Suárez, Mauro e Isabella Icardi | Instagram

Como si el encuentro entre las parejas no hubiera sido suficiente, Isabella y Francesca, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, también formaron parte de la jornada. Las postales compartidas por Paula Varela en Instagram muestran a las niñas instaladas en las gradas, atentas al desempeño de Rufina Cabré en la cancha. Icardi seguía el partido mate en mano, mientras que la artista, detrás de unos anteojos de sol y abrigada en un tapado súper XXL, observaba con atención cada movimiento de su hija. “Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido”, escribió la periodista.

A un costado, el matrimonio de actores se apoyaba sobre las vallas que delimitan la cancha y separan al público de las jugadoras. Si bien en las imágenes no se ve que mantengan diálogo entre ellos, la especialista en espectáculos aseguró que se trató de un ambiente donde reinó la cordialidad. “La China Sacando fotos junto a las nenas de Wanda. Me cuentan que todos muy amables y pasándola bien”, aseguró.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

Así fue la relación entre la China Suárez, Mauro Icardi y las hijas de Wanda

Además de fotografiar a su propia hija, la China Suárez aprovechó para inmortalizar esta jornada fotografiando a Mauro Icardi junto a sus herederas. “Abrazo familiar”, describió Paula Varela en las postales en las que se ve a las menores posando junto al atleta. Asimismo, se las vio a las chicas muy cercanas a Eugenia alentando a la adolescente.

Francesca Icardi, China Suárez, Mauro e Isabella Icardi | Instagram

Cabe destacar que este encuentro se da en medio de un clima de tensión judicial entre Mauro y su exesposa, quien alertó al juez Hagopian por presunto incumplimiento del régimen de convivencia de las hermanitas Icardi. Según el testimonio de la panelista Naiara Vecchio, “la defensa de Wanda denuncia que la hija mayor no fue a ningún turno de kinesiología del tratamiento que realiza para evitar ser operada de la rodilla”.

En esa misma línea, aseguró que el magistrado a cargo del Juzgado Civil N.º 106 también pondrá el foco en la deuda económica que mantiene el demandado. “El juez Hagopián emitirá una resolución judicial sin precedentes en relación con la cuota alimentaria impaga”, sostuvo.

Una vez más, todas las miradas se posaron sobre la China Suárez y Mauro Icardi. En esta oportunidad, la pareja asistió al partido de hockey de Rufina Cabré acompañada por Isabella y Francesca. El evento, además, propició un nuevo encuentro entre la actriz y Nicolás Cabré, quien estuvo presente junto a su pareja, Rocío Pardo, para alentar a la adolescente.