Zaira Nara en medio de polémicas en el Mundial: qué pasó

En pleno Mundial 2026, Zaira Nara quedó en el ojo de la tormenta, mientras disfrutaba de su estadía en Estados Unidos y compartía contenido a sus seguidores. La polémica se habría desatado por una actitud que habría tenido la hermana de Wanda Nara durante la cobertura para el primer partido de Argentina.

El escándalo de Zaira Nara en el partido de la Selección Argentina

Zaira Nara se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial, tanto para el streaming de DGO, como para sus redes sociales. Al igual que otros famosos como Pampita y el Pollo Álvarez, la hermana de Wanda Nara dijo presente en el primer partido de Argentina, todo parecía perfecto, hasta que fue cuestionada por una actitud que habría tenido con sus seguidores y que generó indignación.

La noticia fue revelada por Laura Ubfal en LAM (América), quien informó que la modelo no se habría comportado bien con sus admiradores, ya que se habría negado sacarse selfie con los hinchas de Argentina que se encontraban en el estadio de Kansas City. “Ayer me escribían diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie”, aseguró la periodista.

A partir de esa información, durante el programa de espectáculos de América recordaron otros episodios similares que la setreamer habría tenido con su público y que también, la colocaron en el centro de la polémica. “Lo mismo que pasó en Paraguay”, indicó una de las panelistas de LAM, señalando que no es la primera vez que la artista tendría esas reacciones con sus admiradores.

Zaira Nara//Instagram

Otro escándalo de Zaira Nara previo al Mundial 2026

De acuerdo a Karina Lavicoli, Zaira Nara habría sido acusada por un influencer días atrás y profundizó que la modelo se molesta con quienes opinan que su expareja Diego Forlán se habría salvado al no casarse con ella. Si bien, pasaron ya 15 años de esa inesperada separación y el matrimonio truncado, la historia todavía sigue generando interés en la opinión pública.

La panelista señaló que el streamer que denunció públicamente a la hermana de Wanda Nara, habría comentado: “Pero claro que se salvó Forlán”. Durante el programa que conduce Ángel De Brito siguieron analizando aquel episodio que también, fue un escándalo y revivieron los dichos del influencer sobre la hermana de Wanda Nara y entre sus acusaciones apuntó: “Creo que Forlán formó una hermosa familia cuando, por el contrario, si ves la familia Nara, todos los quilombos que tuvieron, está a la vista. Todos salieron perdiendo, sobre todo más del lado de Wanda. Maxi perdió, Icardi perdió, hasta L-Gante perdió”.

Zaira Nara//Instagram

Mientras las polémicas y los rumores de Zaira Nara resurgen fuertemente en Buenos Aires, la modelo se encuentra realizando la cobertura para el Mundial 2026, paseando por diferentes lugares de Estados Unidos y viviendo nuevas experiencias que ofrece esta edición de competencia futbolística.