Entramos a la cocina de Zaira Nara en su casa de Punta del Este: tonos blancos, ollas colgando y diseño campestre

Zaira Nara es una de las modelos más importantes de la Argentina. Con su búsqueda fashionistas y conectando con el estilo campestre, impone tendencias inspiradas en la transparencia, los diseños artesanales y algunos colores ligados a las tonalidades terrenales. Pero entiende que un estilo no solo se mantiene en la moda que se utiliza al momento de asistir a cada evento, sino también en su día a día. Es por eso que sus propiedades se vuelven centro de atención de miradas de los expertos en diseño de interiores.

Desde detalles campestres y grandes ventanales hasta líneas industriales y modernas, la modelo deja en claro una fusión de estilos que se vuelve su sello personal e impronta, y que deja una sensación de orden en el hogar, y le suma originalidad. Su casa de Punta del Este es una de las que más firme mantiene esta estética, y que no dudó en remodelarla en el verano del 2025-2026. Con los cambios realizados, algunas de sus habitaciones, como la cocina, se volvieron un gran ejemplo de inspiración.

Zaira Nara junto a sus hijos

Así es la cocina de Zaira Nara en su casa de Punta del Este

Las cocinas de los famosos son una de las habitaciones que más preparan y muestran en las redes sociales. Estos espacios mantienen la estética de todo su hogar y se vuelven un ejemplo de inspiración para aquellos usuarios que buscan el estilo y la funcionalidad en cada momento. Zaira Nara se volvió una de las más observadas por los expertos de diseño de interiores, durante los últimos meses, al apostar por una remodelación de su casa de Punta del Este, manteniendo una clara búsqueda del estilo campestre, y su fusión con el minimalismo y modernismo.

Es por eso que, entre las postales compartidas, los expertos destacaron la cocina de estilo rústico contemporáneo, que tiene un auge en las tonalidades blancas. Combinando la calidez y materiales naturales tradicionales de las arcadas de maderas en sus ventanas y puertas, con líneas modernas, funcionales y minimalistas, crea una sensación de orden con la frase "menos es más" y permite crear un paisaje relajante e iluminado por la entrada de luz natural. Si bien Zaira priorizó el total black para la mayor parte de sus muebles o vajillas, hubieron algunos utensillos que llamaron la atención, por su estilo anticuado y conectado con el campestre tradicional. Tazas cuadradas, ollas colgando, escaleras de madera y termos tradicionales se distribuyen por diferentes lugares y mantienen una conversación perfecta junto a las innovadoras lonjas corredizas que la modelo eligió para sus armarios.

La cocina de Zaira Nara en su casa de Punta del Este



Minimalismo, estilo campestre y modernismo: la casa de Zaira Nara en Punta del Este

La casa de Zaira Nara en Punta del Este fusiona su estilo campestre y chic de la moda con la búsqueda de construir un refugio íntimo y fresco para pasar sus vacaciones y días libres, lejos de sus trabajos en la ciudad. Es por eso que, con la remodelación del 2025-2026 y la nueva mobiliaria tendencia, se convirtió en uno de los puntos inspiración para muchos expertos del diseño de interior y un ejemplo digno de lo que buscan las celebridades en la intimidad de su hogar.

En el exterior, se destaca por tener una arquitectura moderna, con patio trasero, y suelo de piedra para darle el toque rústico. El uso de la madera y la elección del total white y sus derivados llevan a que la conexión con la naturaleza sea mayor, a través de colores terrenales y el reflejo de luz natural. Si bien sus objetos encuentran inspiración en los diseños artesanales, también le da una explosión colorida a través de cuadros de arte nacional y vajilla digna de una "casa de campo".

La casa de Zaira Nara en Punta del Este



Sin embargo, no solo se permite mantener una imagen campestre, más ligada a lo vintage. Si bien hay objetos que remiten a este estilo, también encuentra funcionalidad en lo industrial y las líneas más modernas. Por eso mismo, entre ventanales curvos, cortinas de colores marrones y una decoración de campo, se encuentran también espejos redondos, mucha tecnología y nuevos diseños de puertas y ventanas que están ligados a lo contemporáneo.

Una de las habitaciones que se volvió más característica, y que más carga con la modernidad del minimalismo, es el baño. Destacada por su estilo mediterráneo moderno, una fuerte impronta de spa japonés wabi-sabi, la modelo inauguró este espacio de descanso visual y sofisticación costera en su flamante residencia veraniega. Grifería de bronce, bañera ovalada de gran tamaño y suelos rústicos construyen la habitación diferencial, pero que sigue manteniendo comunicación con la estética del resto de su hogar.

La casa de Zaira Nara en Punta del Este



La casa de Zaira Nara en Punta del Este se vuelve centro de conversación de expertos del diseño de interiores, gracias a la fusión de diversos estilos que mantienen la funcionalidad y la estética campestre en su refugio de Uruguay. Es por eso que su cocina se volvió el centro de ejemplo de las celebridades, marcando la importancia del blanco para el reflejo de luz y los detalles coloridos que le brindan un diferencial atractivo.

A.E

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