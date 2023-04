Zaira Nara compartió en la tarde de este Domingo de Pascuas una foto que se sacó junto a Malaika que, al parecer, sigue sus pasos en la moda.

Madre e hija eligieron un look temático para celebrar esta ocasión tan especial y combinaron sus outfits.

Zaira Nara y Malaika optaron por usar camisas con conejos. En el caso de la conductora, era una prenda blanca con los animales estampados en azul. La combinó con un pantalón negro.

Su hija, se inclinó por una prenda también blanca, con un solo conejo al lado de unas flores, todo bordado. La pequeña prefirió usarla con un short del mismo color que la camisa.

Sin dudas, ambas saben cómo estar siempre a la moda.

Zaira Nara emocionada por un regalo que le hizo su hija Malaika con sus propias manos

Zaira Nara suele compartir en sus redes sociales momentos especiales junto a sus hijos Malaika y Viggo.

Semanas atrás, la modelo mostró un video en que la pequeña de casi siete años le hizo un regalo que la dejó sin palabras.

"Mami cerrá los ojos. Mirá la torta que te hice yo sola", le dijo Malaika a su mamá. "¡¿Qué?! Me encanta Pupi. No, no, no, no. Gracias gordi", le respondió notablemente sorprendida Zaira Nara.

En el video se veía a la pequeña sosteniendo un plato con una mini torta hecha con capas de galletitas, bañada en dulce de leche y gomitas de decoración. La sonrisa de la sobrina de Wanda Nara era enorme y se notaba su felicidad. Al lado, su hermanito Viggo la miraba atentamente.