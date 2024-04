Cecilia Bolocco se hizo viral pero no precisamente por un escándalo que involucra su estado de salud o sentimental. En modo relax, la espléndida ex Miss Universo salió de vacaciones y no tardó en recorrer los medios internacionales una imagen suya en traje de baño. Sin perder el estilo que la caracteriza, la presentadora de 58 años luce espléndida y no es casualidad decir que eso se refleja en esta etapa de su vida.

Casada por tercera vez, logró ensamblar familia con José Patricio “Pepo” Daire, empresario con quien lleva casi una década de relación. El magnate chileno tiene cinco hijos de su primer matrimonio y numerosos nietos, que cual familia ensamblada, tienen permanente relación con la pareja de Pepo y Bolocco. “Mis casi nietos”, los llama Cecilia cariñosamente y todo pareciera fluir en esta etapa de equilibrio para Bolocco.

Con looks total white para el verano y bikinis que realzan su porte, Cecilia Bolocco sigue marcando tendencia con la vigencia de los años. Una auténtica referente del estilo chic.

La relación con su hijo Máximo Menem Bolocco

Pero estas vacaciones familiares, que la encuentran más espléndida que nunca, las comparte con su hijo Máximo Menem Bolocco, fruto de su relación con el ex mandatario argentino Carlos Menem. Máximo es chileno y desde el divorcio de sus padres, que se casaron en 2001, el contacto del joven no fue para nada fluido con su padre, quien murió en el 2021, a los 90 años.

Sin embargo, mantiene un vínculo de amor entrañable con su mamá, que siempre admiró su poder de resiliencia. El joven de 20 años, que venció al cáncer durante su adolescencia, es modelo e influencer y de a poco fue abandonando el bajo perfil que supo tener.

FOTOS: Grosby Group