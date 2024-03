Máximo Menem Bolocco es el único hijo de Cecilia Bolocco fruto de la relación que tuvo con Carlos Menem. El joven tiene 20 años y, además de estar estudiando, está dando sus primeros pasos en el medio. En su momento hubo una polémica porque había cambiado su apellido y no utilizaba el del padre.

Por qué Máximo Menem Bolocco elige usar el apellido de su madre

En su momento, el joven habló sobre esa polémica en el medio chileno "Las Últimas Noticias": "Sigo siendo Máximo Menem Bolocco y voy a serlo por el resto de mi vida, solo que me siento más representado por el apellido de mi madre, que me crio, siempre ha estado para mí y ha sido mi mamá y papá toda la vida".

Máximo Bolocco Menem y Cecilia Bolocco

También arremetió con los medios argentinos por instalar que se había cambiado de apellido: "Los argentinos agarran a papá con todo, y están mintiendo, porque no, no me los he cambiado". "Me gusta el apellido Bolocco, me representa, pero el Menem sigue ahí. Igual siento orgullo por el apellido Menem, pero no tanto como por el de Bolocco", siguió el joven de 20 años.

Máximo Bolocco

Igualmente, Máximo Menem Bolocco explicó si iba a tomar acciones legales sobre esto: "¿Qué más voy a hacer? Ya ni me molesta. Lo tomo desde una buena perspectiva y me río". Diana Bolocco, su tía, también habló sobre el tema: "Lo encuentro maravilloso a Máximo. Él es dueño de hacer lo que quiera con su vida y con su nombre, y la familia está para apoyar, no para cuestionar".

AF.