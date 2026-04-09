Netflix estrenó el tráiler de Perfecta, la serie de Silvina Luna: imágenes inéditas y la voz de la modelo

Desde que Netflix anunció sus próximos estrenos en la pantalla de streaming, la audiencia -y la farándula nacional en especial- quedó impactada por una producción que ya está dando de qué hablar. Perfecta: La voz de Silvina Luna es un film que llegará en 2027 a la gran N roja y que, por su puesta en escena, ya marcó un precedente en la historia audiovisual argentina. Con imágenes exclusivas que grabó la actriz antes de morir, el tráiler ya dejó impactada a la audiencia.

El impactante tráiler del documental de Silvina Luna

Este jueves 9 de abril, Netflix lanzó el tráiler del documental de Silvina Luna, una producción que recopila imágenes grabadas por ella misma durante la etapa donde se debía realizar diálisis y otros tratamientos médicos para luchar contra la insuficiencia renal. El mismo fue creado para narrar la vida de la exparticipante de Gran Hermano desde una mirada cruda, en primera persona y con un objetivo claro: mostrar el lado B de los tratamientos estéticos y las consecuencias de la mala praxis.

Silvina Luna | Instagram @chenetflix

En la cuenta de Instagram de la plataforma de streaming brindaron las primeras imágenes de lo que será una puesta en escena escalofriante. “Perfecta: La voz de Silvina Luna es un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad. Revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética”, se pudo leer en el pie del avance. Asimismo, aseguraron que “llegará a Netflix en 2027”.

El crudo testimonio del hermano y la amiga de Silvina Luna

La producción audiovisual contará con la presencia de una actriz que encarnará en la piel de Silvina Luna y abordará su vida antes de la cirugía realizada por Aníbal Lotocki. Asimismo, su hermano Ezequiel Luna y su amiga Bárbara Corbalán estarán encargados de contar, desde una mirada externa, cómo la modelo llegó a la decisión de dejar un testimonio y documentar cada paso por la clínica antes de morir.

Silvina Luna | Instagram

“Empezó a grabar con su celular cada uno de los momentos en que iba al hospital y se realizaba diálisis”, explicó su hermano ante cámara. Por su parte, Corbalán agregó: “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental sobre todo el camino que tuvo que transitar, porque quería dejar un mensaje: que lo que a ella le pasó sirva como ejemplo para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”.

Sin embargo, uno de los planos más impactantes, fue cuando la propia Silvina apareció en primer plano grabándose con su dispositivo móvil y detallando cada paso de las intervenciones en su organismo. “Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, esta es la primera máquina que usé; funciona como un filtro para mi riñón, es decir, me está ayudando a salir de esta situación. Ahora están por hacerme una sesión”, señaló. En este marco, también manifestó cómo quedó su brazo tras la colocación de un PIC que Me van a colocar “para poder recibir la medicación intravenosa”. “Ya me habían puesto uno, pero se salió y el catéter quedó ahí, molestándome. Así que ahora van a colocarme otro que pueda resistir un par de meses para pasar la medicación por ahí”, complementó desde la cama del hospital.

De esta manera, la voz de Silvina Luna toma fuerza con el estreno de Perfecta, un documental pensado para mostrar el calvario de la modelo en primera persona. Las reacciones no tardaron en llegar y, a más de ocho meses de su lanzamiento, esta producción vuelve a poner en foco uno de los casos médicos y judiciales más emblemáticos de los últimos años.

NB