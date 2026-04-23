Las mini series se consolidan como uno de los formatos estrella dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan historias intensas, atrapantes y de corta duración. La plataforma apuesta fuerte a este tipo de contenidos que combinan calidad narrativa con pocos episodios. En el último mes, los estrenos llegaron con propuestas cada vez más ambiciosas, desde thrillers pasando por ficciones basadas en hechos reales hasta llegar a historias de suspenso y de tono dramático. A continuación, te contamos cuáles son las 4 mini series estreno de Netflix ideales para maratonear el fin de semana.

1. Los no elegidos

"Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos", explica Netflix sobre su nueva mini serie Los no elegidos. Esta producción británica pone en el centro un tema tan sensible como universal: la fe cuando se entrelaza con el control, y los límites difusos entre la devoción y la manipulación.

Desde su estreno, la historia se volvió una de las más elegidas de la plataforma por su mirada frontal sobre las comunidades cerradas, explorando sus dinámicas internas sin filtros. Cuenta con 6 capítulos y narra sobre una comunidad religiosa que promete protección, sentido de pertenencia y despertar emocional. La historia gira en torno a Rosie, interpretada por Molly Windsor, quien vive convencida de que es un lugar seguro. Su casamiento con Sam, interpretado por Fra Fee, marca un antes y un después en su vida. Como así también la presión y el miedo que ejercen los líderes del grupo al que pertenece.

2. Santita

La plataforma Netflix también incorporó a su catálogo una nueva apuesta mexicana que se destaca por su tono emocional y desafiante. Se trata de Santita, una producción que fusiona drama, humor ácido y conflictos personales profundos. Bajo la dirección de Rodrigo García y con las actuaciones de Paulina Dávila junto a Gael García Bernal, la trama de 7 episodios sigue a María José Cano, apodada Santita. Su vida da un giro inesperado tras sufrir un accidente automovilístico que la deja con una discapacidad, situación que la empuja a tomar una decisión extrema: dejar plantado en el altar a Alejandro, el hombre con quien proyectaba un futuro.

Veinte años después, ese pasado que parecía cerrado vuelve a irrumpir. La persona con la que se iba a casar reaparece y, con él, no solo resurgen sentimientos que habían quedado en pausa, sino también una propuesta que la enfrenta a revisar su historia y sus decisiones.

3. La escalera

La escalera retoma uno de los casos reales más polémicos de las últimas décadas y lo convierte en una ficción que vuelve a poner el foco en lo sucedido en 2001. La producción reconstruye el hecho policial que sacudió a Estados Unidos, sino que también amplía el foco para indagar en las relaciones familiares, las consecuencias emocionales del caso y, especialmente, en la figura de Michael Peterson, un novelista acusado de asesinar a su mujer Kathleen. Su fallecimiento, tras caer por una escalera, dio lugar a teorías contrapuestas, investigaciones controvertidas y una exposición mediática pocas veces vista.

A más de dos décadas del caso original, la historia volvió a cobrar fuerza con esta adaptación protagonizada por Colin Firth y Toni Collette. La serie, creada por Antonio Campos y Maggie Cohn, posee 8 capítulos y se inclina por la dramatización con la recreación de escenas e hipótesis que nunca pudieron confirmarse.

La escalera, la serie que llegó a Netflix sobre un caso real.

4. Algo terrible está a punto de suceder

De los creadores de Stranger Things, Algo terrible está a punto de suceder llegó a Netflix con el objetivo de atrapar a la audiencia desde el primer capítulo. Son 8 en total y a lo largo de las escenas, se cuenta sobre el futuro matrimonio de Rachel (la actriz argentina Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco). Tras conocerse en un aeropuerto de manera inesperada, la protagonista decide casarse con el joven en una cabaña perdida en los bosques de Nueva Inglaterra. La pérdida de su madre en la infancia, la ausencia de su padre y su soledad la llevan a querer dar este paso que está repleto de señales y advertencias. Desde el primer momento, el clima de suspenso y el tono de la ficción envuelve al espectador y crea esa necesidad de querer saber qué va a pasar.

De esta manera, las 4 mini series estreno de Netflix ideales para maratonear el fin de semana son: Los no elegidos, Santita, La escalera y Algo terrible está a punto de suceder. Estas propuestas combinan suspenso, drama y giros inesperados, pensadas para atrapar desde el primer episodio y no dejar de ver hasta el final.