“Lo dejamos acá”, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti llega a Netflix: fecha de estreno y trama revelada

A casi dos décadas de no compartir la pantalla y después del éxito en La señal, Netflix vuelve a reunir a Ricardo Darín y Diego Peretti como protagonista de la nueva película Lo dejamos acá que promete cautivar a los espectadores con una trama atrapante y un elenco de primer nivel.

Netflix estrenará "Lo dejamos acá" con Ricardo Darín y Diego Peretti en un escenario internacional

Este nuevo film de Netflix marca el regreso de Ricardo Darín a la pantalla grande tras su actuación en Argentina, 1985, una producción que tuvo gran repercusión en el ámbito nacional e internacional. Además, su participación en la serie El Eternauta, también en la plataforma que fue un éxito. En este nuevo film, Darín no solo encabezará con su actuación junto a Diego Peretti, sino que también asume el rol de productor, junto a su hijo Chino Darín y Federico Posternak, bajo la bandera de Kenya Films, su compañía fundada en 2016 con el objetivo de crear contenidos de alta calidad para audiencias exigentes.

Ricardo Darín y Diego Peretti en "Lo dejamos acá", Netflix//Instagram

A su vez, la propuesta reúne a un elenco de primer nivel que acompañará a los dos protagonistas principales del film. La lista de actores se completa con figuras como Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

La película se estrenará en Netflix el 16 de octubre de este año, pero antes tendrá su debut en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los escenarios más importantes iberoamericanos que se desarrollará entre el 18 al 26 de septiembre. Además, el film será presentado en una edición especial, en la que Ricardo Darín será la figura central, protagonizando la imagen oficial del evento.

Lo dejamos acá, película de Netflix//Instagram

De qué trata la nueva película de Netflix "Lo dejamos acá" con Ricardo Darín y Diego Peretti

Dirigida por Hernán Goldfrid, director de reconocidos filmes y series como Tesis sobre un homicidio y El jardín de bronce, el nuevo film de Netflix Lo dejamos acá propone una historia de dos hombres interpretados por Ricardo Darín y Diego Peretti que comienzan su vínculo en la terapia y termina por trazar caminos inesperados.

La trama gira en torno a un terapeuta pragmático, quien atraviesa una crisis profesional y personal. Cansado de los métodos tradicionales y de la rutina en su consultorio, decide experimentar con nuevas estrategias que, en un principio, parecen ofrecer resultados positivos. La historia da un giro cuando llega un escritor con un bloqueo creativo severo, y la relación entre ambos personajes se vuelve cada vez más compleja.

Lo dejamos acá, película de Netflix//Instagram

El guion, escrito por Emanuel Diez, y la fotografía de Rodrigo Pulpeiro, junto con la banda sonora compuesta por Roque Baños, aportan una atmósfera perfecta para esta película. Con una duración de 97 minutos, Lo dejamos acá se convierte en una propuesta de Netflix que promete ser un éxito.