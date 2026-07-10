Wanda Nara y Darío Barassi arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie argentina

Netflix vuelve a apostar por uno de sus formatos más exitosos en el país con el estreno de la segunda temporada de Love Is Blind: Argentina. El reality, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, reúne a un nuevo grupo de solteros y solteras dispuestos a descubrir si es posible encontrar el amor sin conocerse cara a cara.

Wanda Nara y Darío Barassi en Love is blind

Después del éxito de la primera edición, la plataforma renueva la experiencia con nuevos participantes que iniciarán su historia en las tradicionales cabinas, donde podrán crear un vínculo únicamente a través de la conversación. Una vez comprometidos, deberán enfrentarse a la convivencia, conocer a las familias de sus parejas y decidir en el altar si su conexión emocional logra sostenerse fuera del experimento.

Wanda Nara y Dario Barassi nuevamente juntos

En esta nueva temporada, Wanda Nara y Darío Barassi retoman su rol como anfitriones del experimento y acompañan a los participantes durante cada una de las etapas del proceso. Con su estilo espontáneo y cercano, ambos guían las distintas instancias del programa, desde las primeras conversaciones en las cabinas hasta los momentos decisivos que enfrentan las parejas.

Wanda Nara y Darío Barassi en Love is blind

La dinámica mantiene la esencia que convirtió al formato en un fenómeno internacional. Luego de comprometerse sin haberse visto nunca, las parejas finalmente se conocen cara a cara, comienzan una etapa de convivencia, presentan a sus familias y organizan su casamiento. Solo al llegar al altar deciden si la conexión emocional que construyeron logra sostenerse en la vida real.

Una nueva oportunidad para descubrir si el amor realmente es ciego

Acompañados por Wanda Nara y Dario Barassi, la segunda temporada presenta un nuevo grupo de participantes que apuesta por vivir una experiencia poco convencional en busca del amor. A medida que avanzan los episodios, surgen romances, dudas, conflictos y decisiones que ponen a prueba cada una de las relaciones que nacen dentro de las cabinas.

Wanda Nara y Darío Barassi en Love is blind

Tras el éxito de la primera edición, Love Is Blind: Argentina vuelve a posicionarse entre las propuestas más comentadas de Netflix. Con Wanda Nara y Darío Barassi nuevamente al frente del ciclo, el reality renueva la apuesta por las historias de amor y las emociones reales que mantienen al público atento a cada episodio.