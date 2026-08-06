Fito Páez regresa a Netflix con un nuevo proyecto y deja atrás la serie sobre su vida

Luego del rotundo éxito de El amor después del amor, la serie inspirada en la vida de Fito Páez, Netflix vuelve a apostar por una producción centrada en el artista rosarino, una de las figuras más influyentes del rock nacional y de la música en español. Este jueves 6 de agosto, la gran N roja presentó el tráiler oficial de Fito Páez: El mundo cabe en una canción, el documental que ofrecerá un retrato íntimo de su vida y su trayectoria artística. Además, la plataforma confirmó la fecha de estreno de la esperada producción.

Netflix presentó el tráiler oficial del documental de Fito Páez

Una vez más, Netflix lleva a cabo un documental cargado de historia y una fuerte identidad cultural en los argentinos. Luego de la serie que fue furor en la pantalla de streaming, ahora la plataforma vuelve a apostar por documental propone un recorrido en primera persona por la historia de Fito Páez, quien repasa los momentos más impactantes que marcaron su vida personal y artística desde una perspectiva profundamente íntima.

Documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción | Netflix

Según trascendió, a lo largo del film, el músico reconstruye su camino con un testimonio inédito, mostrando aspectos de su intimidad que hasta ahora habían permanecido fuera del foco público. En este marco, cabe destacar que, el largometraje toma como punto de partida el accidente que sufrió durante 2024, un episodio que lo obligó a suspender parte de su gira y a detener el ritmo de trabajo. Ese momento de inflexión funciona como disparador para reflexionar sobre las personas que dejaron huella en su vida, los grandes hitos de su carrera, los desafíos que debió atravesar y el proceso de transformación que sostuvo durante más de cuatro décadas.

"Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho", anticiparon.

Con imágenes inéditas de archivo, registros de sus presentaciones en vivo y testimonios exclusivos del artista, esta producción fílmica construye un retrato íntimo del artista, revelando facetas poco conocidas de una de las figuras más influyentes de la música en español.

La dirección está a cargo de Matías Gueilburt, amigo personal de Fito Páez y realizador de documentales como El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada. Ese vínculo de confianza con el músico permitió un nivel de acceso excepcional, que se refleja en la intimidad y la cercanía que atraviesan toda la producción. Además, el documental cuenta con guion de Nicolás Gueilburt y Matías Gueilburt, producción ejecutiva de Sebastián Gamba, Julián Rousso y el propio director, y fue realizado por Anima Films.

Netflix anunció la fecha de estreno para el documental de Fito Páez

De acuerdo con la información propiciada en el anticipo, Netflix estrenará Fito Páez: El mundo cabe en una canción el próximo 3 de septiembre, sumando una nueva producción a su creciente catálogo de documentales dedicados a grandes figuras de la música argentina. En esta línea, según adelanta la sinopsis oficial, el documental acompaña al artista desde un lugar privilegiado, con una cámara que observa e interactúa con el artista sin invadir su intimidad. Durante más de un año, el film siguió al cantante en grabaciones, ensayos, giras y conciertos por distintas ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos, mientras reconstruyó los momentos que definieron su vida.

Además de registrar su presente, la producción pone foco en sus vínculos afectivos, la relación con sus hijos y amigos, los grandes amores, las pérdidas, los excesos, las tragedias, los tropiezos y los éxitos forman parte de un relato que busca mostrar al artista desde una perspectiva humana.

Documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción | Netflix

Con el lanzamiento del tráiler de Fito Páez, Netflix continúa fortaleciendo su apuesta por los documentales musicales argentinos, tras los estrenos de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, y en la antesala del lanzamiento del proyecto sobre la vida de Gustavo Cerati.