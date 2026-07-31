Sofía Gala, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Moria Casán arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie argentina

En las últimas horas, las actrices Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth brillaron junto a Moria Casán en el lanzamiento oficial del tráiler de la nueva serie de Netflix “Moria”. La producción, que retratará los momentos más emblemáticos de la carrera y vida de la icónica artista, se estrenará para conmemorar sus 80 años de La One.

Netflix reunió a Sofía Gala, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Moria Casán

El próximo 14 de agosto de 2026, los suscriptores de Netflix podrán adentrarse en la historia de Moria Casán, una mujer que convirtió la transgresión en su sello personal, desafiando convenciones y dejando una huella imborrable en el espectáculo nacional. La serie, que consta de seis capítulos cortos pero intensos, recorrerá desde sus humildes comienzos hasta su consolidación como actriz, vedette, conductora y un icono de la televisión. “Nadie vive la vida como ella”, dice el anuncio de la plataforma.

Serie de Moria Casán//Netflix

Lo que hace verdaderamente especial “Moria” es su elenco de lujo. La serie será protagonizada por tres talentosas actrices argentinas que encarnarán distintas etapas de la vida de la diva: Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, que aportará una visión íntima y personal; Griselda Siciliani, que dará vida a la Moria en sus años de mayor auge y rebeldía; y Cecilia Roth, quien retratará la madurez y las múltiples facetas que la llevaron a reinventarse constantemente. Este trío de actrices promete ofrecer interpretaciones que van más allá de la simple imitación, construyendo personajes que reflejen las distintas versiones de una misma mujer que nunca dejó de sorprender.

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán//Instagram

Moria Casán, no escondió su entusiasmo y en su programa “La mañana con Moria” compartió detalles sobre el proceso de transformación. La diva afirmó que interpretar su historia significa mucho más que copiar gestos o frases célebres. “No se trata de hacer una caricatura, sino de construir distintas miradas de mí, desde diferentes edades y circunstancias”, explicó. Además, remarcó que la serie abordará temas que van más allá del escenario y las cámaras: la política, el feminismo, las polémicas, las reinvenciones y, sobre todo, su lucha constante por ser ella misma en un mundo que intenta encasillarla.

Moria Casán//Archivo

Netflix ofrece una mirada profunda en la vida de Moria Casán

Esta nueva serie de Netflix está dirigida por Javier Van Couter y realizada por About Entertainment, busca ofrecer una mirada cercana y artística, mostrando no solo los logros y obstáculos en su carrera, sino también su estilo único, su personalidad arrolladora y la manera en que desafió los estereotipos del espectáculo argentino. La serie será un recorrido emocional que permitirá a los espectadores entender cómo Moria Casán se convirtió en un símbolo de la libertad y la expresión sin límites.

Desde su anuncio, la nueva serie de Netflix que retrata la vida de Moria Casán ha generado una gran expectativa en el público argentino y latinoamericano, ansioso por conocer más detalles de la vida de una mujer que rompió moldes y que siempre fue un espejo de la rebeldía y la creatividad de su tiempo.