Rita Cortese, Graciela Borges, Valeria Bertuccelli y Martín Bossi arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Netflix volvió a apostar por el talento argentino y los resultados son innegables: una producción protagonizada por Graciela Borges, Valeria Bertuccelli, Rita Cortese y Martín Bossi se ha convertido en una de las favoritas dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

Viudas en Netflix

De qué trata Viudas, la película protagonizada por Graciela Borges y Valeria Bertuccelli

Bajo la dirección de Marcos Carnevale, Viudas recupera el espíritu del cine argentino más sensible y realista. La historia gira en torno a Elena interpretada por Graciela Borges, una documentalista que atraviesa el dolor de perder a su esposo de manera repentina. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que él mantenía una relación paralela con Adela, personificada por Valeria Bertuccelli, una joven marcada por la angustia y la culpa. En lugar de alejarse, Elena decide acercarse a ella, iniciando un vínculo un tanto confuso.

A medida que la trama avanza, la tensión entre ambas mujeres se transforma en una relación de comprensión mutua. El dolor, la traición y la necesidad de sanar se entrelazan en una narrativa profunda, donde cada mirada y cada silencio cuentan más que las palabras. En paralelo, Rita Cortese aporta un toque de calidez y sabiduría que equilibra las emociones, mientras Martín Bossi sorprende con una interpretación sutil y contenida.

Viudas se destaca por su guion introspectivo y su atmósfera melancólica, pero también por la naturalidad con la que aborda temas universales como el amor, la pérdida y el perdón. Marcos Carnevale logra construir un relato que emociona sin caer en el dramatismo excesivo, apoyándose en el talento de un elenco.

Más allá de su reciente éxito en Netflix, lo cierto es que esta historia no es nueva: Viudas se estrenó originalmente en 2011, pero su llegada al streaming la devolvió al centro de la escena. Hoy, más de una década después, Rita Cortese, Graciela Borges, Valeria Bertuccelli y Martín Bossi vuelven a conquistar al público con una película que demuestra que las grandes historias nunca pierden vigencia.