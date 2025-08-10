La serie argentina de terror de solo 8 capítulos que fue furor en Netflix y ahora se puede ver gratis

Argentina es una de los países que más películas y series de terror desarrolla y exporta alrededor del mundo. Si bien no es un dato tan conocido, lo cierto es que se trata de una industria sólida, pero que también está en constante crecimiento, llegando a plataformas como Netflix, que incluso llega a producir nuevo contenido de las mismas. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con La Frecuencia Kirlian.

Cómo nació La Frecuencia Kirlian

En 2009, la productora Tangram cine desarrolló un piloto, de manera independiente, pero la producción nunca fue terminada. Seis años después, el proyecto se retomaría, “renaciendo” como serie animada, con la colaboración de Decimu Labs. Finalmente, el 30 de abril del 2017, se estrenaría su primer episodio oficialmente en la plataforma de Youtube.

La serie fue un éxito y alcanzó tanta popularidad que llamó la atención de Netflix. En 2018, desapareció de las plataformas habituales, para volver a aparecer, finalmente, en la plataforma de series y películas en 2019, esta vez con doblaje al inglés y portugués.

De qué trata La Frecuencia Kirlian

La Frecuencia Kirlian reúne una serie de historias y relatos que suceden en Ingeniero Kirlian, un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires. Todos ellos son narrados por un locutor de radio, que, como si fuese un magazine de interés general, les cuenta a los vecinos todas las novedades que suceden en sus calles.

La serie tiene 8 episodios cuya duración no superan los 15 minutos y posee reminiscencias a clásicos del cine y la televisión de la época. Al verla, es imposible no acordarse de La Dimensión desconocida, Cuentos de la cripta o Twin Peaks y también de series más actuales, que se convirtieron en clásicos instantáneos, como Gravity Falls o Más allá del jardín.

Dónde se puede ver La frecuencia Kirlian actualmente

Tras su éxito en Netflix y una segunda temporada, La Frecuencia Kirlian desapareció de esa plataforma. Actualmente se la puede ver en Flixxo, que es una plataforma gratuita, más allá de que tenga publicidad, o en varias páginas de Internet. Además, a finales de este año, está anunciada una película.