Natalia Prandi, quien apareció en los medios para defender a su hermana Julieta del calvario que vivió con Claudio Contardi, se encuentra en pareja con Fredy Villarreal desde 2020. La pareja elige no mostrarse en las redes sociales y llevar una relación discreta, que le permita permanecer lejos de los flashes.

Cómo nació la historia de amor de Fredy Villareal y Natalia Prandi, la hermana de Julieta Prandi

Fredy Villareal y Natalia Prandi, la hermana de Julieta, se conocieron durante un verano en Villa Carlos Paz en 2020. La modelo y el actor eran compañeros en la obra "Atrapados en el museo", una comedia de Pedro Alfonso que también contó con figuras como Mica Viciconte, "Bicho" Gómez, Rodrigo Noya, Flor Torrente y Macarena Rinaldi.

En una de las tantas reuniones después de las funciones, el humorista se cruzó a Natalia y quedó flechado. Entre charlas y encuentros, ambos decidieron darles riendas sueltas a su amor y hoy a cinco años de ese primer encuentro continúan juntos.

Julieta y Natalia Prandi

Al principio trascendió que Julieta estaba con Fredy, pero finalmente se supo que era Natalia la nueva pareja del humorista. Desde aquel entonces, la pareja eligió un amor bajo perfil. Él se limita a compartir en las redes sociales sus proyectos laborales y su pasión por el entrenamiento. Ella, por su parte, comparte fotos con Julieta y sus perros. Así, de mutuo acuerdo y sin presumir su amor en el mundo digital, viven su noviazgo consolidado.

Por lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, Natalia Prandi también es modelo como Julieta aunque su carrera se desarrolló en Chile. Esta semana, la joven debió venir al país para declarar a favor de la actriz en el juicio que le inició a su exesposo, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género.

Natalia Prandi

Su aparición pública dejó en evidencia su apoyo a Julieta, pero también la relación cercana que volvió a tener con ella tras mucho tiempo distancias por la manipulación que ejercía el empresaria sobre ella, tal como contaron ambas. Sin embargo, a diferencia de la top model, Natalia elige un estilo de vida más reservado. Tal es así que no se muestra con su actual pareja, Freddy Villareal.

Cabe recordar que el artista, previo a su vínculo con Natalia Prandi, estuvo en pareja durante cinco años con la psicóloga Paula Ulla y mantenían una familia ensamblada con los hijos de ambos: con Micaela, la hija de la psicóloga, y con sus hijos Agustín, fruto de su primer matrimonio, y Jazmín, la joven que tuvo con Carolina Oltra.

Freddy Villareal

De esta manera, entre obras de teatro y noches de verano en Córdoba, nació la historia de amor de Fredy Villareal y Natalia Prandi, la hermana de Julieta Prandi, que ya lleva cinco años.