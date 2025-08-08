Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones audiovisuales, que muchas de ellas ganan gran repercusión debido a la popularización del contenido. Y otras tantas quedan "escondidas" entre las opciones, pero no dejan de tener detrás una gran historia que nadie se puede perder. Es el caso de Hermanas, la película que cuenta con las actuaciones estelares de Valeria Bertuccelli y Pedro Pascal.

De qué trata Hermanas, la película de Netflix que tiene Valeria Bertuccelli y Pedro Pascal en su elenco

Hermanas es un film dramático estrenado en 2005, escrita y dirigida por Julia Solomonoff . A dos décadas de su lanzamiento, no pierde relevancia y poco tiempo atrás fue incorporada en Netflix. Protagonizada por Valeria Bertuccelli e Íngrid Rubio, y con actores de renombre como Pedro Pascal es una película que se adentra en las internas familiares de dos jóvenes que vieron su vida interrumpida por la dictadura militar argentina en 1976.

La historia se sitúa en 1984, al momento que Natalia viaja desde Madrid a Texas para reencontrarse con su hermana, Elena, luego de no verse por casi una década. Las hermanas habían huido de la Argentina en 1975 buscando resguardo, luego que el novio de Natalia fue desaparecido por las fuerzas.

Este reencuentro marcará un antes y después entre las hermanas, que a pesar de la distancia habían mantenido su cercanía. Las verdades y secretos familiares comienza a emerger. David Levin, padre de las jóvenes, era un intelectual y periodista que debido a su muerte no terminó una novela que iba a publicar contando a través de la ficción ciertas situaciones y culpas que vivió. Natalia encuentra este material que resguardaba su hermana, y que retomaba los años oscuros de la Argentina tras la dictadura.

Poco tarda en revelarse que esta historia es narrada a partir de la experiencia familiar, pero falta su final. Natalia encuentra una verdad luego de la búsqueda de ponerle fin al libro. El diálogo entre las hermanas comienza a poner claridad a situaciones que atravesaron, pero las palabras comienza a colocarse para dar respuestas que pone en jaque su vínculo.

La trama lleva al espectador a emergerse en parte de la historia nacional a través de una familia, que vivió de cerca el dolor y el miedo. Pedro Pascal es parte de esta producción que ahora Netflix retoma, a dos décadas de su estreno.