Máxima temporada 2: revelaron el primer trailer de la serie de la reina protagonizada por Delfina Chaves

La serie biográfica sobre Máxima Zorreguieta, protagonizada por Delfina Chaves en la piel de la reina de Holanda, regresa a la plataforma HBO Max para seguir cautivando a la audiencia con una historia que combina amor, drama y realeza. Recientemente, se dio a conocer el primer trailer de la nueva entrega, que promete relatar los detalles de la relación amorosa entre Máxima y el príncipe Guillermo Alejandro y profundizar sobre los desafíos que enfrentó la actual monarca en su camino a la corona.

Las primeras imágenes de la nueva temporada de Máxima, la biopic de la reina de Holanda

Tras la buena recepción del público, HBO Max comenzó a producir y grabar la segunda temporada de Máxima, la ficción que narra la vida de la reina de los Países Bajos y su llegada al trono. El rodaje de esta nueva entrega comenzó en octubre de 2024 y, al igual que la entrega anterior, contará con seis episodios. La serie protagonizada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier se encuentra dirigida por Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez.

En su primera temporada, la producción se inspiró en la novela Máxima Zorreguieta, Madre Patria de la periodista Marcia Luyten para reflejar en la ficción sus años en Estados Unidos, su romance con el entonces futuro rey de Holanda y la adaptación a su nueva vida en Europa. En esta segunda parte, se mostrará su gran boda con Guillermo Alejandro y los acontecimientos posteriores que la encaminaron a ser una de las reinas más queridas.

Así lo muestran las primeras imágenes del adelanto que compartió Millstreet Films, la productora a cargo de la ficción junto con FBO y Beta Film. Además, la propia Delfina Chaves dejó ver algunas fotografías que marcan la trama de esta continuación. En una de ellas se encuentra personificada como Máxima Zorreguieta y con una bebé en brazos, quien en la serie será la princesa Amalia.

Por lo tanto, esta segunda temporada tratará su casamiento con el rey pero también el nacimiento de su primogénita, que nació el 7 de diciembre de 2003. Puede que, dado el período que abarcará la historia, se incluya también la llegada de sus otras hijas: la princesa Alexia, nacida en 2005, y la princesa Ariane, que llegó a la familia real en 2007.

Desde su estreno en la plataforma, la serie de Máxima logró atrapar a sus fieles seguidores de todo el mundo y cosechar buenas críticas por parte de los expertos en ficciones biográficas. Esto se debe a su fidelidad histórica, la calidad de su producción, el desarrollo de los personajes y las buenas interpretaciones de sus protagonistas. Sin lugar a dudas, se espera que la trama continúe explorando los desafíos políticos y personales que enfrentó Máxima en su llegada a la realeza como figura pública y madre.

La productora encargada de la biopic de Máxima reveló, acompañado del video que muestra lo que se viene, que la fecha de estreno en Videoland será el 14 de marzo de 2026. Habrá que esperar para saber cuándo la pasará HBO Max para el resto del mundo. De esta manera, se dio a conocer el primer trailer de Máxima temporada 2, protagonizada por la actriz argentina Delfina Chaves.