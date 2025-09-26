Tras disfrutar de sus vacaciones de verano en su propiedad en Grecia junto a su familia, Máxima Zorreguieta retomó su agenda internacional con un viaje clave a Estados Unidos. Con el objetivo de recorrer diferentes puntos del país junto a su hija Amalia, quien da sus primeros pasos en los compromisos institucionales, para participar de jornadas acerca de salud financiera global, la monarca logra llevarse todas las miradas por sus originales atuendos.

El llamativo look de Máxima Zorreguieta: colores latentes e inspirado en la naturaleza

Máxima Zorreguieta volvió a captar todas las miradas con su estilo vibrante y sofisticado en su paso por Estados Unidos, donde se encuentra participando de reuniones sobre salud financiera organizadas por la ONU junto a su hija Amalia. Con el imponente marco de los rascacielos neoyorquinos, la reina consorte de los Países Bajos lució un look que combinó frescura, modernidad y elegancia en tonalidades vibrantes.

Tal como se puede ver en las imágenes que trascendieron, la monarca eligió un vestido camisero de manga larga con un diseño muy particular en el que predominaban los colores verde, blanco y azul profundo. La prenda, de corte asimétrico y falda fluida, se encuentra adornada con un lazo a la cintura que marcaba su silueta y aportaba un aire relajado pero distinguido. Este detalle lo hizo aún más especial como también su estampado con efecto batik, el cual aportó originalidad y reafirmó su gusto por las piezas con estilo y personalidad.

La princesa Amalia y la reina Máxima Zorreguieta

Para acompañar su vestido, Máxima Zorreguieta optó por unos stilettos en tono nude. Este calzado fue el complemento perfecto para no restarle protagonismo a su vestido, el cual se llevó toda la atención. En cuanto al peinado escogido para esta ocasión, la reina llevó el cabello suelto con raya al costado. Su maquillaje acompañó su estilismo pensado para un evento formal pero relajado a la vez: mirada definida, sombras y rubor en tonos tierra, y labial nude.

A su lado se encuentra su hija Amalia, quien volvió a sorprender con un look fiel a su estética. La heredera al trono escogió un conjunto moderno y sofisticado compuesto por una blusa de cuello halter con botones y abertura, y un pantalón palazzo. Este set se destacó por tener una base beige con líneas verticales en negro. A su outfit le sumó un pelo descontracturado con ondas y un makeup natural.

Cabe mencionar que Nueva York es un sitio muy significativo para Máxima Zorreguieta ya que allí vivió entre 1996 y 2000, cuando se desempeñaba en el sector privado de las finanzas, y vio por primera vez con Guillermo Alejandro, hoy su esposo y padre de sus hijas. Por lo tanto, regresar a su este lugar acompañada de su primogénita es algo muy emocionante que se refleja en su rostro.

De esta manera, Máxima Zorreguieta deslumbró, una vez más, con su llamativo look en colores latentes e inspirado en la naturaleza. Un atuendo con estampado batik en tonalidades verdes y azules, que reflejó su fiel estilo: audaz, elegante y disruptivo.