El elegante match de Máxima Zorreguieta y su hija Amalia, con un clásico aggiornado a la temporada

La reina Máxima Zorreguieta y su hija Amalia se encuentran en Washington D. C. para participar de una jornada sobre Salud Financiera que durará cuatro días y también las llevará a Nueva York. La monarca y la heredera al trono compartieron la primera jornada de reuniones en suelo estadounidense y sus looks sofisticados se llevaron todas las miradas. ¿La prenda protagonista? Un básico en el armario que les permitió llevarlo de acuerdo a su propio estilo.

Máxima Zorreguieta y su hija Amalia apostaron a looks parecidos en Estados Unidos

Máxima Zorreguieta y Amalia llegaron a Estados Unidos para asistir juntas a una serie de encuentros en el que se hablará de Salud Financiera y se encuentran organizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como era de esperarse la llegada de la reina de Holanda y su hija no pasó desapercibido, ni mucho menos los looks que eligieron para su primer día de actividades en Washington D. C.

Ambas sorprendieron con atuendos parecidos, aunque cada una le imprimió su propio sello. La monarca llevó un conjunto de blazer y pantalón de la firma italiana Max Mara en color celeste y lo combinó con una blusa blanca de cuello redondo. Para elevar su outfit, agregó un accesorio lleno de personalidad. Se trata de un collar largo de piedras de muchos colores.

La princesa Amalia y la reina Máxima Zorreguieta

Este set en color pastel, que se caracterizó por ser moderno y elegante, es fiel al estilo de Máxima Zorreguieta. De hecho, la reina de los Países Bajos suele apostar por trajes de sastre en colores poco convencionales, que transmiten seguridad y frescura al mismo tiempo, y esta vez no fue la excepción.

Para acompañar su vestimenta, decidió dejar su pelo suelto y lacio hacia un costado y agregar un maquillaje natural en tonos nude. Este beauty look es ideal para una ocasión de día como la jornada en la que formó parte porque acompaña las prendas elegidas y no le quita protagonismo.

La reina Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia de Holanda.

Amalia, por su parte, optó por el mismo conjunto sastrero pero en una tonalidad más sobria: blazer negro y entallado de solapa clásica y pantalón haciendo juego. Para darle más luminosidad a su look, sumó una blusa blanca de satén y unos accesorios dorados: aros y delicados collares.

Al igual que su madre, la joven de 21 años eligió un cabello suelto y un maquillaje en tonos cálidos acompañado de un labial rosa viejo. De esta manera, madre e hija optaron por ítems que nunca pasan de moda y se volvieron infaltables en los armarios. Son elegantes, versátiles y fáciles de combinar. Ambas llevaron conjuntos sastreros pero en colores que se adaptan a sus estilos personales. En resumen, el elegante match de Máxima Zorreguieta y su hija Amalia, con un clásico aggiornado a la temporada.