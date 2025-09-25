La polémica mujer que acompaña al rey Guillermo mientras Máxima Zorreguieta y su hija viajan por Nueva York

El rey Guillermo Alejandro protagonizó el 24 de septiembre una aparición pública en Assen, en el norte de los Países Bajos, que rápidamente llamó la atención de la prensa. El motivo oficial de la visita fue la supervisión de un proyecto de viviendas sociales construido en los terrenos de una antigua fábrica, en el que conversó con empresarios locales y escuchó de primera mano los problemas vinculados a la falta de vivienda y a las dificultades económicas de la región.

Quién es la polémica mujer con la que se vio al rey Guillermo de Holanda

Lo que generó titulares no fue el acto institucional en sí, sino su acompañante. En ausencia de Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia, que desplegaban agenda en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, el monarca apareció junto a la ministra de Vivienda y Ordenación del Territorio, Maria Cornelia Gezina Keijzer, más conocida como Mona Keijzer.

Rey Guillermo y María Keijzer

La funcionaria lució un estilo elegante, con pantalón blanco de pinzas y chaqueta de tweed pastel a cuadros, y compartió recorrida con el Rey. Su presencia no pasó inadvertida, ya que Keijzer arrastra un historial de declaraciones y decisiones políticas que la convirtieron en una figura controvertida en los Países Bajos.

Keijzer ejerce como viceprimera ministra en el gabinete de Dick Schoof, aunque su carrera tuvo varios episodios conflictivos. En 2021 fue destituida por Mark Rutte tras criticar el pase COVID-19 en una entrevista con De Telegraaf y cuestionar la llegada de turistas y extranjeros al país.

Tiempo después se sumó al Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), partido en el que obtuvo un escaño en las elecciones de 2023. Desde entonces también protagonizó nuevos escándalos, como la investigación judicial de marzo de 2025 por delitos de odio y racismo, después de afirmar que el antisemitismo era “parte de la cultura islámica”. Aunque el proceso fue archivado, sus palabras generaron fuerte repercusión mediática.

Rey Guillermo y María Keijzer

La foto del rey Guillermo Alejandro junto a Keijzer generó debate porque, para muchos medios, contrastó la imagen afable del monarca con la reputación polémica de la ministra. Todo ocurrió mientras Máxima y Amalia se convertían en el centro de las miradas en Nueva York, donde madre e hija continúan afianzando su vínculo personal y la preparación de la futura reina de los Países Bajos en el marco de compromisos internacionales.

F.A