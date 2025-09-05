4 series de comedia romántica de Netflix ideales para liberarse de tensiones durante el fin de semana

Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas de diferentes géneros que permite que sus suscriptores puedan elegir libremente qué ver acorde a sus gustos. Para este fin de semana, si se busca salir de la rutina diaria y dejarse llevar por una divertida historia con toques románticos lo mejor es tener en cuenta las siguientes cuatro recomendaciones que tienen amor y humor asegurado.

Se trata de ficciones que salen del formato mini serie porque cuentan con varios capítulos, los cuales siempre dejan ganas de seguir mirando. Todas ellas lideraron el "Top ten" en nuestro país y aún se encuentran disponibles para disfrutar de sus desopilantes episodios. A continuación, te contamos cuáles son:

1. Yo no soy Mendoza

Esta producción mexicana-colombiana llegó a Netflix este año con Vadhir Derbez y Laura Londoño, quien interpretó a La Gaviota en la exitosa remake de Café con aroma de mujer, como protagonistas. La trama cuenta sobre el rol fundamental que debe cumplir Julián, un cobrador de deudas, al ser elegido para suplantar a Esteban Mendoza, el presidente de un casino en quiebra. En esta difícil tarea deberá lidiar con sus dos vidas, una de bajo recursos y otra de alto nivel económico, y controlar los sentimientos que comienza a sentir cuando conoce a supuesta prometida Laura Santander.

Yo no soy Mendoza es una serie de 40 capítulos que promete risas, romance y descubrimiento de artistas desconocidos para nuestro país, que logran dar vida a sus personajes de manera entrañable. Además, esta historia permite volver a ver en pantalla a Laura Londoño, aunque en un papel bien diferente a lo que acostumbra realizar. Una comedia desopilante que mezcla amor, enredos y situaciones inesperadas, ideal para relajarse y disfrutar en clave maratón.

Yo no soy Mendoza

2. Nuevo rico, nuevo pobre

Esta serie es una nueva versión de un clásico colombiano que fue trasmitido en 2007. Esta adaptación cuenta con el actor argentino Juan Manuel Guilera como protagonista acompañado de los artistas colombianos Lina Tejeiro, Variel Sánchez y Laura Barjum. En 62 episodios, esta nueva versión logró conquistar a los fanáticos del drama y la comedia. Una serie que combina romance y diversión, pero que también se anima a abordar temas más profundos como las diferencias sociales.

Nuevo rico, nuevo pobre

3. Sin medida

En 10 episodios, Sin medida aborda sobre las vivencias de una joven neoyorquina que se muda a Londres, tras una ruptura amorosa, en busca de una nueva vida. De forma inesperada, el amor vuelve a tocar su puerta cuando conoce a un músico indie que es todo menos el clásico héroe romántico que se imaginaba. Esta producción audiovisual de Lena Dunham, creadora de Girls (HBO Max) es una comedia que retrata el amor a partir de los 35 años y lleva un mensaje alentador para quienes buscan enamorarse.

Sin medida

4. Hasta que la plata nos separe

Con dos actores colombianos de primer nivel como Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, Hasta que la plata nos separe en Netflix es una remake de la novela que se estrenó en Colombia en 2006. Esta nueva versión también logró conquistar al público y cosechó millones de reproducciones a nivel mundial.

Su trama hace hincapié en una ambiciosa mujer de la alta sociedad que resulta herida en un choque automovilístico, el cual termina afectando su vida personal y laboral. Por esta razón, decide tomar venganza en contra del otro conductor, quien es un noble vendedor. Esta divertida serie, que cuenta con un elenco estelar, combina a la perfección las escenas románticas y desopilantes que logran entretener desde el primer capítulo.

Hasta que la plata nos separe

De esta manera, las 4 series de comedia romántica de Netflix que son ideales para liberarse de tensiones durante el fin de semana son: "Yo no soy Mendoza", "Nuevo rico, nuevo pobre", "Sin medida" y "Hasta que la plata nos separe". ¡A preparar los pochoclos!