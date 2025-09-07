Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el estreno de una nueva serie que toma lo mejor de El Juego del calamar y La casa de papel

Una vez más, Netflix apuesta a la producción de ciencia ficción que va a dejar atónitos a más de uno. El Refugio Atómico es la nueva serie prometedora creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, autores de "La casa de papel" y "Berlín", que ponen a actores de lujo a encarnar a los personajes más emblemáticos de la historia. Entre ellos se destaca la actuación estelar de Joaquín Furriel, quien lleva el acento argentino a la trama.

La propuesta pone en escena la convivencia forzada de un grupo de multimillonarios en un búnker de lujo, diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

Joaquín Furriel en "El Refugio Atómico" | Netflix

El Refugio Atómico, la nueva serie de Netflix que tiene a Joaquín Furriel como protagonista

El Refugio Atómico pretende patear el tablero de las series convencionales e irrumpir en la forma en la que se crean las historias de ficción. Con tintes similares a las producciones audiovisuales de Netflix que marcaron un precedente en la industria cinematográfica, ahora es el turno de Joaquín Furriel, Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos y Montse Guallar, entre otros, dan vida a personajes ricos en matices y contradicciones. Cada artista aporta su propia visión y experiencia, enriqueciendo la narrativa y creando una dinámica fascinante.

La trama se centra en Kimera Underground Park que se convierte en el escenario principal de esta historia, un espacio opresivo donde dos familias, marcadas por un pasado turbulento, se ven obligadas a interactuar entre sí. Aislados bajo tierra y sin escapatoria, los personajes dan rienda suelta a sus personalidades complejas y conflictivas, revelando secretos oscuros e inconfesables. En este contexto de encierro y desesperación, también emergen alianzas inesperadas, añadiendo capas de intriga a la trama. Asimismo, en la historia se exploran temas universales como el poder, la ambición, la supervivencia y la condición humana, invitando al espectador a reflexionar sobre los límites de la moralidad y la fragilidad de la civilización.

La dirección de la serie corre a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto, quienes han sabido crear una atmósfera visualmente impactante y opresiva. El diseño visual, a cargo de Migue Amoedo, contribuye a generar una sensación de claustrofobia y tensión constante, sumergiendo al espectador en el mundo subterráneo de Kimera Underground Park.

El guion está compuesto por Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega y constituye una pieza clave en el éxito de El refugio atómico. La historia está construida con maestría, dosificando la información y manteniendo el suspenso hasta el final. Los diálogos son ágiles y punzantes, revelando las motivaciones y los secretos de cada personaje.

Esta ficción de 8 atrapantes capítulos es una producción de Vancouver Media para Netflix, una garantía de calidad y originalidad. La productora fue fundada por Álex Pina y se ha destacado por crear series de ficción innovadoras y diferenciadoras, como "La casa de papel", "El embarcadero", "White Lines", "Sky Rojo" y "Berlín", historias que supieron penetrar a los espectadores y a los amantes de las series.

Netflix anunció el estreno de "El Refugio Atómico" | Netflix

Con "El refugio atómico", Netflix y Joaquín Furriel prometen ofrecer una experiencia audiovisual única e inolvidable. Según informaron desde el área administrativa, el estreno global será este 19 de septiembre y promete sumergir a los usuarios en un mundo de intriga, secretos y emociones intensas.

NB