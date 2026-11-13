Argentina, es el país elegido por Dove para un lanzamiento exclusivo

Cambiar el color, probar nuevos looks o recurrir a herramientas de calor son parte de la relación de muchas argentinas con su pelo. Una búsqueda constante de transformación y experimentación que también trae consigo una mayor necesidad de cuidado y reparación.

Es en ese contexto que Dove eligió a la Argentina para lanzar Dove 991 Gold Repair Mask, una máscara de edición limitada desarrollada para reparar el cabello severamente dañado, que llegará al país el próximo 15 de noviembre. La propuesta busca responder a esa tensión entre transformación y reparación, llevando el cuidado del cabello a un nuevo estándar de oro en reparación del daño capilar.

La relación de las argentinas con su pelo, atravesada por la transformación, la exploración de nuevos estilos y el interés por encontrar mejores formas de cuidarlo, convirtió al país en el escenario elegido para este lanzamiento. Así, Dove, marca N.º 1 en reparación del daño, introduce en Argentina su última innovación para el cuidado capilar.

Detrás de la máscara hay una fórmula desarrollada a partir del estudio de los biocomponentes del cabello virgen y la ciencia proteómica capilar. La tecnología combina aminoácidos, hidratación y restauración de lípidos para actuar sobre distintas dimensiones del daño de la fibra capilar.

Coloración, decoloración, calor y cepillado forman parte de esas prácticas que permiten transformar el pelo, pero que también pueden dañarlo. El tratamiento brinda protección frente a dos decoloraciones, 220 °C de calor y 20.000 pasadas de cepillo. La tecnología también actúa sobre el daño interno del cabello.

Con esta edición limitada, Dove busca llevar la reparación capilar más allá de una necesidad funcional para convertirla también en objeto de deseo. Dove 991 Gold Repair Mask llegará a las góndolas argentinas el 15 de noviembre.