El arte de habitar: Laura Kohler y Dana Morales, dos miradas sobre el diseño que transforma espacios

Con la llegada de KOHLER a la Argentina y la inauguración de su nuevo espacio en Palermo, ambas miradas se complementan. Por un lado, Dana Morales, destacada diseñadora y creadora colombo-estadounidense con una larga trayectoria internacional en diseño, vajilla, accesorios y productos para el hogar, quien ha liderado colecciones enfocadas en redefinir el vínculo estético de los objetos cotidianos, entiende cada pieza como un objeto capaz de generar una conexión emocional. Por otro, Laura Kohler, una de las principales caras directivas e impulsoras globales de la compañía —perteneciente a la familia fundadora y clave en la expansión estratégica y de sustentabilidad de la marca—, pone el foco en una industria que también está cambiando desde dentro, donde la tecnología, la eficiencia y la sustentabilidad ocupan un lugar cada vez más importante.

Cuando el diseño cuenta historias

Para Dana, crear un producto no comienza solamente con el pensar qué función va a cumplir, sino qué sensación va a generar, qué lugar va a ocupar en una casa y qué historia puede contar.

Con años de experiencia en el mundo del diseño, Dana combina a la perfección la técnica artesanal con lo último en tendencias. Al profundizar en el origen de cada colección, detalla que el proceso creativo no nace de una simple urgencia material: “Nosotros diseñamos en Kohler productos que van más allá de lo funcional, para convertirse en objetos que se conectan emocionalmente con nuestros usuarios. Entonces, por supuesto, hay una necesidad, pero también no solamente una necesidad funcional, sino una necesidad de conexión, de identidad y de significado. Y yo creo que así es como empiezan nuestros proyectos en Kohler: con esa idea, la conexión y luego, por supuesto, tener funcionalidad para ser relevantes”, sostiene.

La idea es simple: que una pieza pueda ser útil, que inspire y que forme parte de la personalidad de un ambiente.

Dana Morales, diseñadora y creadora colombo-estadounidense

En Kohler, cada pieza es un proceso de trabajo entre diseñadores, artistas e ingenieros. Aunque cada sector tiene su propia manera de llevar adelante las cosas, la clave está en lograr que todas esas miradas tengan coherencia y encajen a la perfección. Para lograrlo, se debe coordinar de forma minuciosa a equipos que operan bajo lógicas muy distintas. “Es bien interesante. Siempre cada función, ingeniería, diseño y la parte artística, tendrá su propio lugar en la mesa y tenemos que llegar a encajar todas esas ideas y esas maneras de trabajar, porque todos trabajamos diferente en esas tres funciones”, remarca la diseñadora.

“Cuando podemos contar una historia juntos, es mucho más rica que cuando es solamente diseño o solamente arte o solamente ingeniería. Entonces, cada uno como que aporta su propio poema para construir una pieza que es una pieza de arte funcional”, afirma Dana.

Tecnología para vivir mejor

Laura, en cambio, pone el foco en otro de los grandes desafíos que atraviesa hoy al mundo del diseño: cómo incorporar tecnología y sustentabilidad.

Desde su rol ejecutivo y su visión directiva en la firma, Laura encabeza la transformación hacia modelos de negocio más verdes y conectados: “Para nosotros, se trata de integrar todos estos elementos en una misma propuesta. KOHLER combina su línea tradicional de baño y cocina con productos inteligentes y tecnológicos, además de una fuerte apuesta por el diseño y por soluciones de lujo”.

Laura Kohler, una de las principales caras directivas de Kohler

Para Laura, el futuro del hogar pasa por encontrar ese equilibrio. Productos inteligentes, lujo, diseño y conciencia ambiental pueden convivir en un mismo espacio. “La tecnología nos permite desarrollar soluciones que hacen un uso más eficiente del agua sin afectar la experiencia. En Kohler, la eficiencia hídrica es uno de los pilares que buscamos instalar, y nuestras soluciones permiten ahorrar al menos un 20% respecto del estándar de Estados Unidos, que ya es más restrictivo que el estándar argentino”, detalla.

Consultada sobre si estamos frente a un cambio de paradigma definitivo en el vínculo con los recursos naturales, Laura añade: “Creo que existe una oportunidad muy importante de seguir avanzando en esa dirección. La eficiencia hídrica y los estándares ambientales son cada vez más relevantes, y el desafío es poder incorporar esa eficiencia sin afectar el desempeño de los productos. En KOHLER creemos que se puede ahorrar agua y, al mismo tiempo, mantener exactamente la misma experiencia en una canilla o en una ducha. Ese equilibrio entre eficiencia y experiencia es fundamental para nosotros”.

La expansión en Argentina

La llegada de Kohler a la Argentina genera grandes expectativas. Lejos de imponer una mirada extranjera, la creadora destaca que el objetivo principal es entablar un equilibrio con el talento local. “Kohler no vino aquí solamente a presentar productos, sino a aprender de la comunidad creativa de este país y entre los dos, entre Kohler y la comunidad creativa, los diseñadores, los arquitectos, todos los que especifican producto, cumplir con esa misión de la empresa, que es ayudar a las personas a tener una vida más plena, más saludable y más sostenible”, afirma.

Frente a un mercado competitivo, es difícil posicionarse y destacarse entre las demás opciones. El nuevo local de Palermo demuestra su diferencial, ya que está pensado para todos los gustos y para que, desde el primer segundo, te encuentres sumergido en una experiencia memorable.

Ante la pregunta sobre qué hace única a la marca frente a otras alternativas locales de la misma gama, Dana explica que la respuesta se encuentra en la diversidad estética: “Claro que sí, yo creo que es la variedad, porque cuando tú entras en este showroom, hay algo para cada gusto. Entonces no solamente está la parte como contemporánea y moderna, pero también hay productos tradicionales, más clásicos”.

En esa misma línea, la especialista profundiza en cómo dialoga el catálogo con la identidad arquitectónica del país: “Me parece que la cultura, cuando veo la arquitectura, aquí en Argentina hay un contraste muy interesante entre la parte clásica, muy europea, y toda la parte más moderna y más contemporánea, y la parte latinoamericana. Entonces yo creo que es un sitio, es un foco perfecto para esa combinación y el portafolio de Kohler tiene muchísimos productos que se pueden encajar a todos esos diferentes sabores”.

Para Dana, los productos de la marca buscan despertar emociones día a día. “Esos objetos que tú ves y te enamoras, que sí, lógicamente te van a cumplir alguna función, pero la función no es solamente lavarte las manos y ya; es admirar, es inspirarte, es contar historias cada vez que los uses, que cada vez que venga alguien a tu casa admire tu baño también. Entonces, creo que esta combinación de estilos y esa combinación de emociones que despiertan los productos, pues están en su casa aquí en Argentina”

Kohler se instala en la escena local con una propuesta innovadora que combina estética y funcionalidad, demostrando que el buen diseño tiene el poder de convertir cada rincón de la casa en una experiencia.

Más de 150 años mirando hacia adelante

La historia de Kohler también habla de transformación. La compañía nació en 1873 fabricando implementos agrícolas y, una década después, convirtió un abrevadero de hierro fundido esmaltado en una bañera, dando comienzo a su recorrido en la industria de la plomería y el equipamiento para el hogar.

Más de 150 años después, esa capacidad de cambiar y encontrar nuevas oportunidades sigue siendo parte de la identidad de la marca. “Creo que esa historia muestra algo muy importante sobre la compañía: la capacidad de evolucionar y de encontrar nuevas oportunidades”, explica Laura. Al respecto de proyectar el crecimiento a largo plazo en la región, concluye: “Nuestra mirada es de largo plazo. La Argentina estuvo durante muchos años en nuestra lista y decidimos que era el momento correcto para llegar. Lo mismo ocurre con nuestra visión sobre el negocio: no se trata de una jugada de corto plazo, sino de construir relaciones y desarrollar la marca pensando en el futuro”.

Inauguración del showroom de Kohler en Palermo

Hoy, ese legado convive con productos inteligentes y tecnológicos, diseño y una mirada puesta en el largo plazo. Para Laura, mantener viva esa historia es animarse a crecer y llegar a nuevos mercados.

En este escenario de expansión y diálogo cultural, el desembarco de la marca en el país adquiere un sentido más profundo. Lejos de ser una simple apuesta comercial, se consolida como un punto de encuentro donde se cruzan dos formas de entender el futuro: por un lado, la sensibilidad del diseño y la creación; la otra, desde la innovación, la tecnología y la sustentabilidad. Así, tanto en las líneas clásicas como en las soluciones inteligentes, el hogar deja de ser solo un lugar práctico y se convierte en un espacio donde los objetos y su utilidad reflejan quiénes somos.