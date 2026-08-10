Radisson Blu Bariloche y Fire On Ice presentan una experiencia de esquí premium para disfrutar la mejor nieve de agosto

La temporada de invierno atraviesa uno de sus mejores momentos en Bariloche y las intensas nevadas registradas en Cerro Catedral abren un escenario ideal para quienes todavía planean una escapada durante agosto. En ese contexto, Radisson Blu Bariloche y Fire On Ice presentaron una propuesta conjunta pensada para quienes buscan disfrutar la montaña con un servicio personalizado de principio a fin.

La iniciativa combina alojamiento, asistencia especializada y experiencias exclusivas para que los huéspedes puedan concentrarse únicamente en disfrutar de la nieve, mientras toda la organización queda en manos de un equipo de profesionales.

Una experiencia diseñada a medida

La propuesta está pensada para viajeros individuales, parejas y familias, y comienza incluso antes de llegar al cerro. Desde el hotel funciona un servicio de Ski Concierge, donde se coordinan con anticipación los pases, el alquiler de equipos y todos los aspectos técnicos necesarios para evitar filas y demoras.

Una vez en Cerro Catedral, los huéspedes cuentan con recepción en el estacionamiento, acceso al salón base de Fire On Ice y la posibilidad de contratar guías privados para clases o recorridos personalizados según el nivel de experiencia de cada grupo.

La experiencia también suma propuestas gastronómicas con degustaciones en distintos puntos de la montaña y un cierre de jornada pensado para la recuperación física.

El descanso también forma parte de la experiencia

Después de un día de esquí, el recorrido continúa en el Lahuen Wellness Club, el espacio de bienestar de Radisson Blu Bariloche. Allí se ofrecen tratamientos orientados a la recuperación muscular, como crioterapia y terapias de contraste, especialmente pensadas para quienes practican deportes de nieve.

Ubicado frente al lago Nahuel Huapi y a pocos minutos del Centro Cívico, el hotel combina arquitectura de inspiración patagónica, gastronomía de autor y una propuesta enfocada en el confort durante toda la estadía.

Agosto, uno de los mejores momentos para viajar

La alianza entre Radisson Blu Bariloche y Fire On Ice llega en un momento de alta demanda turística, impulsada por las importantes nevadas que recibió la ciudad y las previsiones favorables para el resto de la temporada.

Además, durante agosto, quienes abonen con tarjetas Visa Signature Macro Selecta podrán acceder a un plan de hasta 12 cuotas sin interés, un beneficio que busca facilitar las reservas en una de las etapas más esperadas del invierno.

Con disponibilidad limitada, la propuesta apunta a quienes buscan una experiencia más personalizada en la nieve, combinando servicios exclusivos, atención especializada y el entorno natural que convierte a Bariloche en uno de los destinos de invierno más elegidos de la Argentina.